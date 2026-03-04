Pizza bestellt, Jackpot geknackt – 65-Jährige wird Millionärin

Eine Mittagspause, eine spontane Entscheidung – und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor für eine 65-Jährige aus Michigan.

Während einer gewöhnlichen Mittagspause entschied sich die 65-jährige Sue Strong aus den USA spontan dazu, neben einer Pizza auch ein Lottolos zu kaufen – eine Entscheidung, die sich als äußerst folgenreich herausstellen sollte.

Noch beim Essen verfolgte Strong die Ziehung der Gewinnzahlen auf ihrem Mobiltelefon – und erkannte dabei, dass ihr Schein der Treffer war. Mit dem Gewinnerlos sicherte sie sich einen Jackpot von 822.159 US-Dollar, was umgerechnet rund 706.826 Euro entspricht.

Rekord-Jackpot

Gegenüber der Michigan Lottery schilderte die 65-Jährige ihre Reaktion auf den Gewinn mit folgenden Worten: „Es war nervenaufreibend und aufregend, und um ehrlich zu sein, habe ich seitdem kaum geschlafen!“

Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Gewinn: Die Summe von 822.159 US-Dollar stellt den höchsten Jackpot dar, der beim Club-Keno-Spiel bislang überhaupt erzielt wurde. Strong hatte sich für die Zusatzoption „The Jack“ entschieden – eine optionale Erweiterung zum Club Keno-Spiel, die 1 US-Dollar pro Ziehung kostet. Beim The Jack-Spiel erhalten Spieler neun Quick-Pick-Nummern, die mit den gezogenen Club Keno-Nummern übereinstimmen müssen, wobei alle neun für den Jackpot getroffen werden müssen.

Strongs Pläne

Was sie mit dem Geld vorhat, ließ Strong ebenfalls wissen: Sie möchte ihre Familie finanziell unterstützen, offene Rechnungen begleichen und den verbleibenden Betrag auf die hohe Kante legen.