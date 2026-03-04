U-Bahn-Mob prügelt Musiker krankenhausreif – nur bedingte Strafen

Ein U-Bahn-Waggon, rechtsextreme Parolen, zwei Musiker im Visier eines Mobs – jetzt fiel das Urteil.

Am Wiener Landesgericht sind am Mittwoch zwei 18-jährige Männer wegen einer rassistisch motivierten Gewalttat zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die beiden sollen einem rechtsextremen Mob angehört haben, der im vergangenen Juli zwei junge Musiker in der Wiener U-Bahn brutal zusammengeschlagen hatte. Identifiziert wurden die Täter anhand von Überwachungsaufnahmen der Wiener Linien.

Laut Gericht hatten sie am 26. Juli an einer Demonstration der rechtsextremen Identitären in der Wiener Innenstadt teilgenommen. Gemeinsam mit mehreren Dutzend Gleichgesinnten, viele davon vermummt, stiegen die Männer gegen 18.00 Uhr am Wien-Schwedenplatz in die U1. In der dicht gedrängten U-Bahn skandierte die Gruppe Parolen wie „Deutschland den Deutschen“ und „Ausländer raus“.

Angriff in der U-Bahn

Dabei gerieten zwei junge Musiker ins Visier des Mobs: ein 24-jähriger Tiroler und ein 22-jähriger Wiener. Einer der Betroffenen schilderte vor Gericht, wie er wegen seines Aussehens und seiner Herkunft beschimpft worden sei. Nachdem er einen der Angeklagten lediglich aufgefordert habe, ihn in Ruhe zu lassen, sei dieser unvermittelt auf ihn losgegangen.

„Das Nächste, was ich sehe, ist eine Faust“, schilderte er. Wenig später hätten mehrere Männer auf ihn eingeschlagen und eingetreten, begleitet von dem Zuruf, er sei hier nicht willkommen. Der 22-jährige Musiker erklärte als Zeuge, er sei zutiefst erschüttert gewesen, als plötzlich rechtsextreme Parolen durch den Waggon hallten – kurz darauf sei auch er beschimpft und schließlich körperlich angegriffen worden.

Als der Zug an der nächsten Station hielt, flohen die beiden Männer aus dem Waggon, verfolgt von mehreren Vermummten, die ihnen durch die Station nachliefen. Auf einem im Gerichtssaal vorgeführten Überwachungsvideo ist zu sehen, wie ein älterer Mann den Angreifern mutig entgegentritt und den Opfern zuruft: „Lauft’s!“ Die beiden Musiker konnten schließlich in einem nahe gelegenen asiatischen Restaurant Schutz suchen und die Polizei alarmieren.

Der 24-Jährige erlitt unter anderem eine Fissur am Jochbein sowie zahlreiche Prellungen, der 22-Jährige kam mit leichteren Verletzungen davon.

Geständnis und Urteil

Beide Angeklagte zeigten sich dem Grunde nach geständig, behaupteten jedoch, von den Opfern „provoziert“ worden zu sein. Einer räumte ein, zugeschlagen zu haben, der andere gestand einen Kopfstoß sowie Faustschläge. Auf die Frage nach seinem Tatmotiv antwortete einer von ihnen schlicht: „Weil ich dumm bin.“

Der Zweitangeklagte gab zudem an, sich inzwischen vom Rechtsextremismus distanziert zu haben und nun „links eingestellt“ zu sein. Allerdings war er wenige Wochen vor der Tat bereits wegen Körperverletzung verurteilt worden – damals hatte er einen Mann auf der Straße gefragt, ob dieser „links oder rechts“ sei, und ihn nach der Antwort „links“ niedergeschlagen und ihm dabei die Nase gebrochen.

Einer der Angeklagten wurde zu 20 Monaten bedingt sowie einer Geldstrafe von 320 Euro verurteilt, der bislang unbescholtene zweite Täter zu 12 Monaten bedingt. Beide wurden darüber hinaus zur Teilnahme an einem Anti-Gewalt-Training sowie einem Deradikalisierungsprogramm verpflichtet; zusätzlich wurde Bewährungshilfe angeordnet. Die Schuldsprüche wegen schwerer Körperverletzung in verabredeter Verbindung sind noch nicht rechtskräftig.

Während die Angeklagten die Urteile akzeptierten, enthielt sich der Staatsanwalt vorerst einer Erklärung.