Hinter der geplanten Gasleitung für Bosnien und Herzegowina verbirgt sich ein Mammutprojekt: Drei amerikanische Kraftwerke könnten das Energiesystem des Landes revolutionieren.

Die Südliche Gasverbindung in Bosnien und Herzegowina könnte weit mehr als nur eine Pipeline werden. Seit geraumer Zeit wird über das Projekt diskutiert, das amerikanisches Erdgas über Kroatien ins Land bringen soll. Bisher stand dabei vor allem die Energiesicherheit im Vordergrund – schließlich ist Bosnien und Herzegowina derzeit von nur einem Lieferanten abhängig.

Doch nun taucht eine Information auf, die dem Vorhaben eine völlig neue Dimension verleiht: Im Rahmen des Projekts sind drei Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 1.200 Megawatt geplant. Diese Kapazität entspricht nahezu der Summe der Wärmekraftwerke Tuzla und Kakanj. Es handelt sich also keineswegs um ein Nebenprojekt, sondern um eine potenzielle Umwälzung des gesamten Stromversorgungssystems der Föderation Bosnien und Herzegowina.

Die Größenordnung wird deutlich, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt: Ein Kraftwerk mit 400 Megawatt Leistung kann bei realistischem Betrieb jährlich etwa 1,8 Terawattstunden Strom erzeugen – genug für 300.000 bis 400.000 Haushalte. Die drei geplanten amerikanischen Kraftwerke könnten somit theoretisch rund eine Million Haushalte in Bosnien und Herzegowina versorgen. Natürlich wird nicht der gesamte Strom an Privathaushalte gehen, aber diese Dimension wirft entscheidende Fragen auf: Was genau sind Gaskraftwerke, warum werden sie in Bosnien und Herzegowina geplant, und welche Interessen verfolgen die USA mit diesen Projekten?

Moderne Gaskraftwerke

Gaskraftwerke erzeugen durch die Verbrennung von Erdgas elektrische Energie. Dabei wird das Gas nicht direkt zum Heizen verwendet, sondern treibt Turbinen an, die Strom erzeugen. Es gibt zwei Grundtypen: einfache Gasturbinen und kombinierte Gas- und Dampfkraftwerke (CCGT). In der Praxis setzen amerikanische Unternehmen fast ausschließlich auf den zweiten Typ, da dieser deutlich effizienter arbeitet.

Der Prozess läuft folgendermaßen ab: Erdgas (Methan) gelangt über die Pipeline zum Kraftwerk und verbrennt in der Gasturbine. Die entstehenden heißen Gase mit Temperaturen über 1.000 °C treiben die mit einem Generator verbundene Gasturbine an, wodurch bereits elektrische Energie erzeugt wird. Statt die heißen Abgase ungenutzt in die Atmosphäre zu entlassen, werden sie zur Erhitzung von Wasser genutzt. Der entstehende Dampf treibt eine zweite Turbine an, wodurch aus demselben Gas eine zweite Runde Strom gewonnen wird – daher der Name „kombinierte“ Kraftwerke.

Ein entscheidender Vorteil: Moderne Gaskraftwerke (CCGT) erreichen einen Wirkungsgrad von 55 bis 62 Prozent, während herkömmliche Kohlekraftwerke nur auf 33 bis 38 Prozent kommen. Selbst ältere Gasturbinen erreichen immerhin 35 bis 40 Prozent. Das bedeutet weniger Brennstoff für die gleiche Strommenge, geringere Kosten und erheblich weniger Umweltbelastung. Gaskraftwerke stoßen bis zu 50 Prozent weniger CO₂ aus als Kohlekraftwerke, produzieren praktisch kein Schwefeldioxid, keinen Ruß und keine Schwermetalle. Auch die Stickoxid-Emissionen fallen deutlich niedriger aus. Deshalb betrachten sowohl die EU als auch die USA Gaskraftwerke als „Übergangstechnologie“ zwischen fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energiequellen – nicht „grün“, aber wesentlich sauberer als Kohle.

Ein weiterer enormer Vorteil von Gaskraftwerken liegt in ihrer Flexibilität: Sie können schnell hoch- und heruntergefahren werden. Der Start dauert nur 30 bis 60 Minuten, und sie passen sich rasch dem Verbrauch an. Damit eignen sie sich ideal als „Reserve“ für Wind-, Solar- und Wasserkraftwerke in Trockenperioden. Nicht umsonst werden sie häufig als „Netzstabilisatoren“ bezeichnet.

Strategische Bedeutung

Die für Bosnien und Herzegowina vorgesehenen 400-MW-Kraftwerke hätten folgende Eigenschaften: Sie könnten jeweils 300.000 bis 400.000 Haushalte versorgen, entsprächen in ihrer Größe den bedeutenderen Wärmekraftwerken des Landes und wären optimal für regionale Zentren wie Mostar, Tuzla oder Kakanj dimensioniert. Drei solcher Kraftwerke mit insgesamt 1.200 MW würden einen erheblichen Teil des Gesamtverbrauchs der Föderation Bosnien und Herzegowina abdecken und könnten realistisch einen Teil der Kohlekapazitäten ersetzen.

Hier wird die wirtschaftliche Logik des Gesamtprojekts deutlich: Eine Pipeline rechnet sich nicht, wenn es keine großen industriellen Abnehmer oder Kraftwerke gibt. Daher werden Gas und Kraftwerke stets gemeinsam geplant. Ohne Kraftwerke wäre die Pipeline teuer und unrentabel. Mit Kraftwerken hingegen ist der Gasverbrauch für 30 bis 50 Jahre gesichert, was den Investoren eine stabile Rendite verspricht. Darin liegt der Kern der gesamten Angelegenheit.

Amerikanische Energieunternehmen errichten weltweit Gaskraftwerke und verbinden dabei Infrastruktur, Energie und Geopolitik. Gas bedeutet langfristige Verträge, strategischen Einfluss und Investitionssicherheit. In Ländern wie Bosnien und Herzegowina, wo es keine Diversifizierung der Quellen, keine LNG-Terminals gibt und das System von einer einzigen Richtung abhängt, werden Gaskraftwerke sowohl zu einer energetischen als auch zu einer politischen Frage.

Obwohl die Initiative in der Öffentlichkeit vorwiegend als Energieprojekt dargestellt wird, geht der Bau von Gaskraftwerken in Bosnien und Herzegowina weit über die reine Stromerzeugung hinaus. Im Kern geht es um den langfristigen Gasverbrauch – denn ohne große und stabile Abnehmer wie Kraftwerke fehlt einer Pipeline die wirtschaftliche Grundlage. Die Gaskraftwerke würden somit zum Rückgrat des gesamten Systems werden und den Gasverbrauch für die nächsten drei bis fünf Jahrzehnte garantieren. Dies sichert den Investoren eine stabile Rendite und dem Staat einen berechenbaren Energierahmen. Gleichzeitig ermöglichten die Kraftwerke eine schrittweise Verringerung der Kohleabhängigkeit, eine Stabilisierung des Stromnetzes und eine leichtere Integration erneuerbarer Energien.

Für die amerikanischen Partner stellen solche Projekte eine Verbindung aus Energie, Infrastruktur und geopolitischem Einfluss dar. Der Kapitaleinsatz in Schlüsselsektoren bedeutet langfristige Präsenz und politisches Gewicht – Aspekte, die besonders im Kontext der Versorgungssicherheit und regionalen Stabilität betont werden.

Für Bosnien und Herzegowina bleibt jedoch das zentrale Dilemma die Balance zwischen Energiesicherheit, wirtschaftlicher Rentabilität und öffentlichem Interesse.

Ob die Gaskraftwerke zu einer Brücke in ein moderneres, stabileres Energiesystem werden oder zu einer langfristigen Verpflichtung, die die Energiepolitik des Landes für Jahrzehnte festlegt, hängt von der Transparenz des Prozesses, den Projektbedingungen und der Fähigkeit der heimischen Institutionen ab, die Interessen der Bevölkerung zu wahren.