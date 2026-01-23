Kälte-Schock in Malmö: Arnautović-Geste rührt Fußball-Europa zu Tränen

Als die Ballkinder in Malmö vor dem Europa-League-Spiel zitterten, zögerte Marko Arnautovic keine Sekunde. Seine spontane Geste erwärmte nicht nur ein Kind.

Eisige Temperaturen in Malmö konnten die Herzen nicht kalt lassen. Vor dem Anpfiff des Europa-League-Duells zwischen Roter Stern Belgrad und den schwedischen Gastgebern fröstelte es die jungen Ballkinder sichtlich in ihrer dünnen Spielkleidung. Marko Arnautovic erkannte die Situation sofort und handelte instinktiv: Der Routinier streifte seine warme Trainingsjacke ab und legte sie einem der frierenden Kinder um die Schultern. Eine spontane Geste der Menschlichkeit, die schnell Schule machte – auch andere Belgrader Profis folgten seinem Beispiel. In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich die Bilder dieser warmherzigen Szene rasant und zeigten den österreichischen Nationalspieler von seiner empathischen Seite.

Goldener Treffer

Auf dem Rasen bewies Arnautovic dann seine fußballerische Klasse. Mit der Erfahrung von über 100 Länderspielen orchestrierte er in der 16. Minute jenen Angriff, der letztlich den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg einbrachte. Der knappe, aber verdiente Erfolg hatte für die Serben besonderen Wert: Er sicherte dem Traditionsklub nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch das vorzeitige Ticket für die K.o.-Runde des europäischen Wettbewerbs.

Bleibender Eindruck

Der skandinavische Abend wird in die Vereinschronik von Roter Stern eingehen – sportlich als wichtiger Meilenstein auf internationaler Bühne. Doch abseits der Tabellen und Statistiken bleibt vielen Anhängern vor allem jene kleine, aber bedeutsame Szene vor dem Anpfiff in Erinnerung. Sie passt zum Bild, das Arnautovic auch in den sozialen Medien vermittelt, wo er auf seinem Instagram-Profil regelmäßig Einblicke in sein Privatleben teilt und seine tiefe Verbundenheit zu Familie und Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. Die wärmende Geste in der schwedischen Kälte fügte sich nahtlos in dieses Charakterbild ein.

Ein spielentscheidender Pass, ein historischer Aufstieg – und ein Moment der Mitmenschlichkeit, der weit über das sportliche Ergebnis hinaus Beachtung fand.