Delije-Fans im Visier: Schweden schiebt Belgrad-Ultras vor Europa League ab

Schweden greift hart durch: Vor dem Europa-League-Match zwischen Malmö und Belgrad wurden sieben serbische Fans festgenommen und abgeschoben. Die Sicherheitslage bleibt angespannt.

Vor dem Europa-League-Duell zwischen Malmö FF und Roter Stern Belgrad griff die schwedische Polizei mit massiven Sicherheitsmaßnahmen durch. Polizeichef Tomas Rozenberg bestätigte die Festnahme und Abschiebung von sieben serbischen Fans nach einem Gewaltvorfall im Stadtzentrum von Malmö. Drei weitere Anhänger wurden bereits bei der Einreise abgewiesen, nachdem Beamte Schlag- und Vermummungsmaterial sichergestellt hatten.

Die Sicherheitsbehörden hatten die Alarmstufe in Malmö bereits Tage vor dem Spiel auf Maximum hochgefahren. „Eine Gruppe der Delije (organisierte Fangruppe von Roter Stern Belgrad) landete bereits am Dienstag, wobei wir schon damals verdächtige Gegenstände konfiszierten“, erklärte Rozenberg. Die Situation eskalierte am Mittwochabend auf dem Möllevångstorget in Malmö, als rund hundert Gästefans den traditionellen Treffpunkt der Malmö-Anhänger stürmten.

Präventive Kontrollen

Am Spieltag selbst verbrachten zahlreiche Belgrad-Fans den Vormittag mit einem Stadtbummel durch Kopenhagen, bevor sie die Anreise nach Malmö antraten. Im Zug wurden sie jedoch von schwedischen Beamten gestoppt und trotz unauffälligen Verhaltens zum Aussteigen aufgefordert. Nach einer Ausweiskontrolle verwies man sie auf einen späteren Zug.

Die dramatischen Szenen überschatteten die Vorbereitungen auf das für 18:45 Uhr angesetzte Europa-League-Spiel der 7. Runde. Die schwedischen Behörden hatten dank intensiver Zusammenarbeit mit serbischen und kroatischen Kollegen detaillierte Informationen über Anreise und Organisation der Gästefans erhalten, was zu den präventiven Einsätzen führte.

