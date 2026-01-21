9 Kinder, 1 Mann, kein Führerschein – Polizei stoppt Chaos auf Rädern

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat einen 21-jährigen Mann ohne Führerschein gestoppt, der neun Schulkinder völlig ungesichert in seinem Kombi transportierte. Der Wagen war zunächst wegen eines defekten Rücklichts in Neustadt in Holstein angehalten worden.

Bei der routinemäßigen Kontrolle entdeckten die Beamten, dass der junge Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Einsatzkräfte stellten zudem fest, dass die mitfahrenden Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren erheblichen Gefahren ausgesetzt waren. Keines der Schulkinder war angeschnallt, die gesetzlich vorgeschriebenen Sitzerhöhungen fehlten. Einige der Minderjährigen saßen sogar im Fußraum sowie im hinteren Bereich des Kombis.

Polizeiliche Maßnahmen

Als Konsequenz zogen die Polizisten den Fahrzeugschlüssel ein und untersagten dem 21-Jährigen die weitere Nutzung führerscheinpflichtiger Fahrzeuge. Die Schulkinder mussten ihren Weg zur Bildungseinrichtung zu Fuß fortsetzen.

Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen einer Straftat sowie einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.