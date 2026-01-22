Luxus-Villen und Millionen-Deals: Das geheime Vermögen des Novak Djokovic

Novak Djokovic, von vielen als der größte Tennisspieler aller Zeiten betrachtet, hat sich abseits des Platzes ein beeindruckendes finanzielles Imperium aufgebaut. Der Serbe, der aus bescheidenen Verhältnissen stammt, verfügt mittlerweile über ein geschätztes Vermögen zwischen 250 und 300 Millionen Dollar – das Ergebnis seiner sportlichen Erfolge, lukrativer Werbeverträge und kluger Investitionen.

Die Grundlage seines Reichtums bilden seine beispiellosen Erfolge im Tennis. Mit 24 Grand-Slam-Titeln hat Djokovic Preisgelder von mehr als 165 Millionen Dollar eingespielt – deutlich mehr als seine langjährigen Rivalen Roger Federer (130 Millionen) und Rafael Nadal (135 Millionen). Allein 2023 kamen weitere 9,9 Millionen Dollar hinzu.

Ein wesentlicher Teil seines Vermögens stammt aus Sponsorenverträgen. Jährlich fließen mehr als 30 Millionen Dollar durch Partnerschaften mit namhaften Marken in seine Kassen. Diese Kooperationen nutzen Djokovics weltweite Bekanntheit und stärken gleichzeitig seine finanzielle Position erheblich.

Der Tennisstar hat sein Vermögen durch strategische Investitionen klug diversifiziert, was ihm auch nach seiner aktiven Karriere stabile Einnahmen sichern wird. Besonders beeindruckend ist sein Immobilienportfolio: Luxuswohnungen in Manhattan, eine Villa in Monte Carlo, ein Anwesen in Marbella sowie eine Wohnung in Belgrad mit einem Schätzwert von rund 675.000 Dollar.

Luxuriöse Immobilien

Als Bewunderer des renommierten italienischen Architekten Renzo Piano hat sich Djokovic zwei Luxusapartments in dessen neuester Schöpfung – dem 565 Broome SoHo – gesichert. Die millionenschweren Wohnungen in den oberen Etagen des Glasturms über dem historischen SoHo-Viertel bestechen durch handgefertigte Möbel, Fußbodenheizung und edle Eichenholzelemente. Das Gebäude selbst bietet exklusive Annehmlichkeiten wie einen Pool, großzügige Terrassen, eine Bibliothek, Spa-Bereich, Fitnessstudio und Privatparkplätze.

In Belgrad nennt Djokovic ein luxuriöses Penthouse in der Elitesiedlung West 65 sein Eigen. Die etwa 250 Quadratmeter große Wohnung mit einer zusätzlichen 100 Quadratmeter großen Terrasse samt Pool nutzt er regelmäßig bei Aufenthalten in seiner Heimatstadt, obwohl gelegentlich über Verkaufsabsichten spekuliert wurde. Auf dem Berg Kosmaj erwarb die Familie ein weitläufiges Grundstück mit Haus für 2,9 Millionen Euro in bar, das anschließend renoviert wurde.

Auch in der montenegrinischen Küstenstadt Tivat genießt die Familie Luxus – in Form einer 2,2 Millionen Euro teuren Wohnung im exklusiven Komplex Porto Montenegro. Zum Immobilienbestand der Djokovics zählt auch eine Villa am Pavlovac-See nahe Ruma. Das prachtvolle Anwesen erstreckt sich über 1.200 Quadratmeter und ist von mehreren Hektar Land umgeben.

Der Bau dieser Naturoase begann 2016 und wurde später fertiggestellt. Obwohl Novak die Immobilie aufgrund seiner intensiven Turnierverpflichtungen selten nutzt, dürfte sie nach seinem Karriereende zu einem wichtigen Rückzugsort werden. Bemerkenswert ist die abgeschiedene Lage – in der unmittelbaren Umgebung befinden sich kaum andere Gebäude.

Internationale Residenzen

Die Idee zum Bau des Refugiums am Pavlovac-See stammte ursprünglich von Novaks Vater Srdjan, der seinem Sohn riet, sich in der Heimat einen Ort der Ruhe zu schaffen. Das luxuriöse Anwesen verfügt über ein eigenes Restaurant und einen Pool, erstreckt sich über zwei Etagen und liegt direkt am Ufer des bei Anglern beliebten künstlichen Sees.

In Monte Carlo besitzt der Tennisstar eine Wohnung, deren Wert auf fünf bis sechs Millionen Euro geschätzt wird. Das Domizil der Familie Djokovic befindet sich in unmittelbarer Strandnähe und bietet von der Terrasse einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und die Côte d’Azur. Die Wohnung wurde nach den Bedürfnissen der Familie gestaltet, wobei besonders auf die Kinder Rücksicht genommen wurde.

Die Villa in Marbella, die Novak und seine Frau Jelena seit 2020 besitzen, wird auf etwa 10 Millionen Euro geschätzt. Laut der italienischen Sportzeitung „Corriere dello Sport“ verfügt das Anwesen über einen privaten Kinosaal, ein Fitnessstudio, einen Spa-Bereich, neun Zimmer, acht Badezimmer, einen Innenpool sowie mehrere Wohn- und Freizeiträume mit Billard- und Tischtennistischen.

Trotz seines beträchtlichen Vermögens und seiner Luxusimmobilien engagiert sich Novak Djokovic intensiv für wohltätige Zwecke. Seine Stiftung konzentriert sich auf frühkindliche Bildung, insbesondere in Serbien, und unterstützt zahlreiche Projekte zur Verbesserung der Bildungschancen für Kinder.

Während der Covid-Pandemie spendete die Stiftung 1.061.490 Dollar für Hilfsmaßnahmen in Serbien.