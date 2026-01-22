Wasserball-Fieber in Belgrad: Serbiens „Delfine“ auf Goldkurs – Trainer-Rivale wünscht „gebrochenes Bein“

Ausverkaufte Arena, Medaillenträume und ein Trainer mit Augenzwinkern: Bei der Wasserball-EM in Belgrad steigt die Spannung vor dem serbischen Halbfinale.

Der montenegrinische Nationaltrainer Dejan Savic schwärmte von der Atmosphäre in der Belgrader Arena. „Es war ein wahrer Genuss, hier vor so vielen Zuschauern zu spielen“, erklärte Savic nach dem Duell gegen Serbien. „Nachdem Ungarn gegen Spanien bereits gespielt hatte, stand Serbiens Gruppensieg fest. Für sie hatte die Partie keine tabellarische Bedeutung mehr. Für Montenegro hingegen war es ein außergewöhnliches Spiel, das unseren Spielern viel Selbstvertrauen gibt.“

Der Coach gratulierte nicht nur seinem eigenen Team, sondern auch den serbischen Gastgebern und wünschte beiden Mannschaften viel Erfolg für den weiteren Turnierverlauf. „Wir kämpfen um eine bestmögliche Platzierung und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, während Serbien um Medaillen spielt“, so Savic. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Den Serben wünsche ich alles Glück – oder wie man bei uns sagen würde: Sie sollen sich ein Bein brechen.“

Ausverkaufte Halbfinals

Das Halbfinale zwischen Serbien und Italien am 23. Jänner ist bereits restlos ausverkauft. Sobald die Paarungen nach dem letzten Gruppenspiel zwischen Griechenland und Rumänien feststanden, griffen die serbischen Fans blitzschnell zu. Auch für das Finale sind keine Tickets mehr erhältlich. Die „Delfine“, wie Serbiens Wasserballer genannt werden, treffen am Freitag um 20:30 Uhr in der Belgrader Arena auf die Italiener. Im zweiten Halbfinale stehen sich um 17 Uhr Ungarn und Griechenland gegenüber – für diese Begegnung sind noch Karten verfügbar.

Serbien qualifizierte sich als Gruppensieger der Gruppe A für die Runde der letzten Vier. Auf dem Weg dorthin bezwangen die Gastgeber Ungarn, Spanien und Frankreich, unterlagen jedoch Montenegro und setzten sich gegen die Niederlande erst im Fünfmeterwerfen durch.

⇢ Vucic lobt Kroatiens Armee – und kündigt serbische Aufrüstung an



Serbiens Goldkurs

Nationaltrainer Uros Stevanovic hat für den Medaillenkampf folgendes Aufgebot nominiert: Im Tor stehen Radoslav Filipovic und Milan Glusac. Als Center wurden Nemanja Vico und Djordje Lazic berufen, in der Verteidigung spielen Sava Randjelovic, Nikola Jaksic, Radomir Drasovic und Petar Jaksic. Die Außenpositionen besetzen Milos Cuk, Strahinja Rasovic, Nikola Lukic, Vasilije Martinovic, Nikola Dedovic, Dusan Mandic und Viktor Rasovic.

Die serbischen Wasserballer haben zuletzt eine bemerkenswerte Geschichte geschrieben. Nach einem Tiefpunkt in Paris gelang ihnen bei den Olympischen Spielen ein sensationeller Triumph – die dritte Goldmedaille in Folge für Serbien. Wie sie sich von diesem Tief erholten und schließlich den Olymp erklommen, zeigt der 90-minütige Dokumentarfilm „Die Abgeschriebenen“. Die Produktion, die am 9. Jänner auf Blic TV Premiere feierte, ist nun auch auf dem YouTube-Kanal von Sportal verfügbar.

Die 37. Wasserball-Europameisterschaft findet vom 10. bis 25. Jänner in der Belgrader Arena statt.