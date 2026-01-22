Vucic lobt Kroatiens Armee – und kündigt serbische Aufrüstung an

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat während seiner Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos die militärische Stärke Kroatiens hervorgehoben und gleichzeitig eine verstärkte Aufrüstung der serbischen Streitkräfte angekündigt. Anlass seiner Äußerungen war eine internationale Rangliste zur militärischen Stärke für 2025, in der Serbien auf Platz 63 und Kroatien auf Platz 74 geführt wird.

„Kroatien verfügt über eine außerordentlich schlagkräftige Armee, die einen besseren Platz als Rang 74 verdient hätte“, erklärte Vucic und fügte hinzu, dass auch die serbischen Kapazitäten in der Bewertung nicht vollständig berücksichtigt worden seien. Der serbische Staatschef betonte, man dürfe die militärische Stärke des Nachbarlandes keinesfalls unterschätzen – ein Fehler, den man „vor etwa 30 Jahren“ begangen habe. „Heute sind wir nicht mehr so unbedarft. Es mag töricht sein, aus eigenen statt aus fremden Fehlern zu lernen, aber besser spät als nie“, so Vucic.

Serbiens Aufrüstungspläne

Für die Zukunft kündigte der Präsident eine deutliche Verbesserung der serbischen Position an: „Unsere Armee wird im nächsten Jahr nach diesen amerikanischen Indizes deutlich besser platziert sein. Ich bin überzeugt, dass wir unter die Top 50 vorstoßen werden, was für ein Land unserer Größe nahezu unglaublich ist.“ Serbien werde intensiv an der Bewaffnung und Ausrüstung seiner Streitkräfte arbeiten.

Ziel sei es, „die Souveränität unseres Landes zu schützen, für sein Überleben zu kämpfen, Sicherheit und Frieden für unsere Bürger zu gewährleisten und jeden potenziellen Aggressor abzuschrecken“, erklärte Vucic laut dem Portal b92.