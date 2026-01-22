„Hier lebt man freier“ – Warum 13.000 Kroaten ihre Heimat neu entdecken

Mit staatlicher Förderung und Steuervorteilen lockt Kroatien seine Auswanderer zurück. Matej Ljubicic wagte den Schritt – und fand mehr als finanzielle Anreize.

Nach Jahren in Deutschland kehrte der junge Bauunternehmer Matej Ljubicic in seine Heimatstadt Slavonski Brod zurück. Im Gespräch mit kroatischen Fersehsender RTL Danas meite er: „Die niedrigen Gehälter in Kroatien und die fehlende Perspektive haben mich nach dem Schulabschluss zum Auswandern bewogen. Durch meinen Vater, der sein Leben lang in Deutschland gearbeitet hat, ergab sich für mich diese Chance„, erklärt der junge Mann, der mit 18 Jahren seine Heimat verließ.

Über Freunde erfuhr Matej von den staatlichen Fördermaßnahmen, mit denen Kroatien Ausgewanderte zur Heimkehr motiviert. Er nutzte die Gelegenheit, gründete rasch ein eigenes Unternehmen und erhielt durch das Programm „Ich wähle Kroatien“ eine Starthilfe von 7.000 Euro. „Beim Finanzamt erfuhr ich dann von einem weiteren Vorteil: Für die nächsten fünf Jahre bekomme ich meine Einkommensteuer vollständig zurückerstattet. Das zeigt, wie großzügig der Staat Rückkehrer finanziell unterstützt“, sagt Matej anerkennend.

Er gehört zu einer Gruppe von 13.000 Heimkehrern, bei denen die kroatische Steuerbehörde im kommenden Jahr die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung prüfen wird. Ivan Sipic, Minister für Demografie und Einwanderung, bestätigt: „Wer mindestens zwei Jahre im Ausland gelebt hat und nun zurückkehrt und Arbeit findet, erhält über fünf Jahre die Einkommensteuer zurück. Mehr als 13.000 Menschen haben bereits einen entsprechenden Antrag gestellt.“

Familiäre Bindungen

In Deutschland arbeitete Matej in verschiedenen Positionen der Baubranche und war mit seinem Einkommen zufrieden. Dennoch fehlte ihm die Familie. „Unser Vater hat uns immer beigebracht, dass die Familie zusammengehört“, erzählt sein Bruder Mario Ljubicic. „Obwohl er selbst in Deutschland lebt, telefonieren wir täglich per Videoanruf.“ Matej ergänzt: „Wir waren hier alle zusammen – Bruder, Schwester – sind gemeinsam aufgewachsen. Das war letztlich der Hauptgrund für meine Rückkehr.“

Neuer Lebensstil

Aus dem vagen „irgendwann“ wurde ein konkretes „jetzt“, als Matej heiratete und seine Frau für das gemeinsame Leben Kroatien dem deutschen Alltag vorzog. „In Deutschland ist alles durchgetaktet: Kaffeetrinken zu dieser Zeit, Besuche so lange, alles nach Terminplan. Hier lebt man freier, unkomplizierter, mit weniger Stress und mehr Entspannung„, beschreibt Dajana Ljubicic, Matejs Ehefrau, den Unterschied.

Matej sieht in seiner Heimat eine vielversprechende Zukunft für sein Bauunternehmen und seine Familie. Für ihn steht ein harmonisches Familienleben an erster Stelle. Seine Überzeugung: Wer arbeiten will, findet in Kroatien heute durchaus seinen Platz.