Sarajevo wird Schwedens Tech-Zentrum – Millionen-Deal besiegelt

Schwedischer Handelsriese setzt auf bosnisches Know-how: ICA Gruppen baut mit ZenDev ein Technologiezentrum in Sarajevo auf und schafft über 100 hochqualifizierte Arbeitsplätze.

Der schwedische Einzelhandelsriese ICA Gruppen hat das bosnische Unternehmen ZenDev zu seinem offiziellen IT-Partner ernannt. Die langfristige strategische Zusammenarbeit umfasst die Schaffung von mehr als 100 neuen Arbeitsplätzen in Sarajevo. Dieses Projekt zählt zu den bedeutendsten IT-Initiativen in Bosnien und Herzegowina der jüngeren Vergangenheit und stärkt Sarajevos Position als regionales Technologiezentrum.

Die Kooperation geht weit über klassisches Outsourcing hinaus. ZenDev wird ein spezialisiertes Technologie-Team in Bosnien aufbauen, das sich ausschließlich der Entwicklung und Wartung digitaler Lösungen für den schwedischen Konzern widmet. Nach vorliegenden Informationen hat ZenDev den Status eines „IT Country Partners“ für Bosnien und Herzegowina erhalten.

Dies bedeutet eine nachhaltige Integration bosnischer Fachkräfte in zentrale Technologieprojekte von ICA – von digitalen Plattformen über interne Systeme bis hin zu Lösungen für Logistik und Einzelhandel. Im Gegensatz zu üblichen zeitlich begrenzten Projekten liegt der Schwerpunkt hier auf dauerhafter Beschäftigung, Wissensaufbau und Teamentwicklung.

Geplant ist die Einstellung von Software-Ingenieuren, Qualitätssicherungsexperten, Designern und weiteren IT-Spezialisten. ZenDev hatte bereits zuvor betont, dass ICA Bosnien und Herzegowina aufgrund mehrerer Faktoren als attraktiven Standort identifiziert hat: die Qualität der IT-Fachkräfte, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen, eine kompatible Unternehmenskultur sowie die mit Skandinavien übereinstimmende Zeitzone.

Schwedens Handelsriese

ICA zählt zu den mächtigsten Marken Schwedens, mit über 1.300 Geschäften und einer Schlüsselrolle in Einzelhandel, Logistik und digitaler Transformation des schwedischen Marktes. Wer nie in Schweden gelebt hat, kann den tatsächlichen Einfluss des Konzerns kaum vollständig erfassen.

Im Kern betreibt die ICA Gruppen mehr als 1.300 Lebensmittelgeschäfte landesweit mit einem Marktanteil von etwa 51 Prozent – damit ist sie mit Abstand die größte Einzelhandelskette des Landes. Doch ICA ist weit mehr als ein klassisches Handelsunternehmen.

Es handelt sich um ein umfassendes Geschäftsökosystem, das nahezu jeden Bereich des schwedischen Alltags durchdringt und rund 50.000 Menschen beschäftigt. Zum Vergleich: ICA nimmt in Schweden eine Rolle ein, die in Bosnien und Herzegowina Konzum, Bingo und DM gemeinsam mit einer Bank und einem Versicherungsunternehmen entspräche – alles vereint unter einer außerordentlich starken und vertrauenswürdigen Marke mit über hundertjähriger Geschichte.

Vertrauensvotum

Gerade aufgrund dieser Größe und Bedeutung wird ICAs Entscheidung, langfristig in IT-Kapazitäten in Bosnien und Herzegowina zu investieren, als kraftvolles Vertrauensvotum für die einheimische Technologiekompetenz betrachtet. Die Partnerschaft wird zudem als deutliches Vertrauenssignal in den heimischen Technologiesektor gewertet.

Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Bosnien und Herzegowina zunehmend ins Blickfeld großer ausländischer Unternehmen rückt, die nach langfristigen Technologiepartnern suchen und nicht nur nach kurzfristigen Auftragnehmern.