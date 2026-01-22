„Superkraft als Songwriterin“: Swift erhält höchste Ehre

Die 14-fache Grammy-Gewinnerin Taylor Swift erhält eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung: Sie wird in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Wie die Organisation bekannt gab, wird die 36-jährige Künstlerin diese Ehrung gemeinsam mit den Kiss-Gründungsmitgliedern Gene Simmons und Paul Stanley sowie der kanadischen Sängerin Alanis Morissette teilen. Die feierliche Zeremonie findet im Juni im Rahmen einer Gala in New York statt, bei der insgesamt acht Musikschaffende gewürdigt werden.

Die 1969 ins Leben gerufene Songwriters Hall of Fame widmet sich der Würdigung von Künstlern, deren Kompositionen das Spektrum der populärsten Songs im globalen Popmusik-Kanon repräsentieren. In den Reihen dieser erlesenen Gemeinschaft finden sich bereits Musikgrößen wie Cyndi Lauper, Missy Elliott, Mariah Carey, Pharrell Williams und David Bowie.

Einzigartige Begabung

In ihrer Begründung bezeichnet die Hall of Fame Swift als „möglicherweise die bekannteste Singer-Songwriterin ihrer Generation“ mit „einzigartiger Begabung“. Besonders hervorgehoben wird ihre „Superkraft als Songwriterin“ – die Fähigkeit, sich musikalisch immer wieder neu zu erfinden.

Die Popsängerin, die bereits als Teenager eigene Kompositionen verfasste, bricht mit ihren Alben regelmäßig Chartrekorde.