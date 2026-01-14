Kroatien-Schock: 8.000 Euro für einen Quadratmeter am Meer

Immobilienpreise in Makarska erreichen Rekordhöhen von 8.000 Euro pro Quadratmeter

Während die Lebenshaltungskosten in allen Bereichen steigen, haben die Immobilienpreise an der kroatischen Adriaküste neue Höchststände erreicht. In Makarska wird derzeit ein Quadratmeter in einem neueren Gebäude direkt am Meer für die Rekordsumme von 8.000 Euro angeboten. Auch Wohnungen in etwas älteren Gebäuden, die nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt liegen, werden – sofern überhaupt verfügbar – für bis zu 7.000 Euro pro Quadratmeter gehandelt.

Filip Raffanelli, Inhaber der Immobilienagentur „Navis“, bestätigt, dass der Markt seit längerer Zeit auf hohem Preisniveau verharrt. Laut seinen Angaben kostet Neubau im Bereich Glavica, oberhalb der zentralen Grundschule, etwa 5.500 Euro pro Quadratmeter. Im Stadtteil Zelenka, oberhalb der Hauptstraße, bewegen sich die Preise deutlich niedriger zwischen 3.000 und 4.200 Euro.

In sieben Jahre alten Gebäuden werden Wohnungen für 3.100 bis 3.300 Euro pro Quadratmeter verkauft. „Im Vergleich zum Vorjahr hat sich kaum etwas verändert. Die Nachfrage bleibt konstant, auch für Wohnungen in älteren Gebäuden unterhalb der Hauptstraße. Dort werden Zweizimmerwohnungen für etwa 3.400 Euro pro Quadratmeter angeboten, während Einzimmerwohnungen bis zu 4.000 Euro kosten können“, erklärt Raffanelli.

Käufergruppen

Die Käufer sind überwiegend Einheimische aus Makarska, die bereits mehrere Apartments besitzen und nun für ihre Kinder vorsorgen, aber auch Bosnier, die im Ausland arbeiten. Zunehmend interessieren sich auch Familien aus Polen und Tschechien für den Markt. Neben Wohnungen sind auch Luxusvillen mit Pool im Stadtteil Veliko Brdo gefragt, wo heute weniger gebaut wird als früher.

Die Preise für solche Objekte liegen je nach Lage und Ausstattung zwischen 750.000 und einer Million Euro. Trotz der anhaltend hohen Preise rechnen einige Immobilienmakler aus der Region mit einer baldigen Abkühlung des Marktes. Sie verweisen auf ähnliche Entwicklungen nach der Corona-Pandemie, als der rasante Preisanstieg mit dem Platzen einer Blase endete.

Marktentwicklung

„Während der Inflationsphase kam der Markt praktisch zum Erliegen, und das bereits vor einem Jahr. Nach der Sommersaison könnte eine schrittweise Preissenkung eintreten, da die Preise – realistisch betrachtet – mittlerweile zu hoch geworden sind, ebenso wie die Mieten“, betonen die Makler aus Makarska.

Nach Einschätzung der Experten wurde der starke Preisanstieg teilweise durch ukrainische Staatsbürger verursacht, die nach Kriegsbeginn massenhaft Immobilien an der Adria erwarben. Heute übernehmen Käufer aus Bosnien und Herzegowina sowie aus Tschechien und der Slowakei diese Rolle.

Die Preise könnten auch durch die wachsende Zahl einheimischer Vermieter unter Druck geraten, die aufgrund drastisch gestiegener Pauschalen pro Bett sowie neuer Abgaben und Steuern ihre Apartments abmelden.

Gerade dieser Trend könnte den Markt zusätzlich belasten und bereits nach dem Sommer zu einer Preiskorrektur führen.