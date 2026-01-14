Medizinisches Wunder: Gel schenkt Erblindeten neue Hoffnung

Zerknittert wie eine Papiertüte – so beschreibt Nicki Guy ihr erkranktes Auge. Doch ein transparentes Gel veränderte alles für die 47-Jährige und weitere Betroffene.

Eine medizinische Sensation gibt Augenpatienten neue Hoffnung: Ärzten in London ist es gelungen, eine bahnbrechende Therapie zu entwickeln, die das Augenlicht bei Patienten mit der seltenen, aber gefährlichen Augenerkrankung Hypotonie wiederherstellen kann. Die 47-jährige Nicki Guy gehört zu den ersten Patienten, die von dieser revolutionären Behandlung profitieren konnten.

Ihre Leidensgeschichte begann 2017, kurz nach der Geburt ihres Sohnes, als ihr rechtes Auge erste Probleme bereitete. Die fortschreitende Verschlechterung führte dazu, dass ihr Auge mit Silikonöl gefüllt werden musste. „Durch die Hypotonie verlor mein Auge seine normale Form und zerknitterte wie eine Papiertüte“, beschreibt Guy ihren Zustand. Als später auch ihr linkes Auge betroffen war, wollte sie nicht aufgeben: „Nachdem ich die Sehkraft auf meinem linken Auge verloren hatte, war ich überzeugt, dass es noch andere Behandlungsmöglichkeiten geben musste. Ich war fest entschlossen, nicht aufzugeben.“

Ihr behandelnder Augenarzt Dr. Harry Petruskin erinnert sich an die schwierige Entscheidung: „Wir standen vor der Herausforderung, bei jemandem mit nur einem funktionierenden Auge eine völlig neue Behandlung zu versuchen, die möglicherweise nicht wirken könnte. Das war enorm belastend.“ Gemeinsam entschieden sie, das Auge mit einer transparenten Substanz zu füllen, die das Sehen ermöglicht. „Das Ergebnis übertraf unsere kühnsten Erwartungen“, so der Mediziner. Er schätzt, dass diese Therapie jährlich Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen allein in Großbritannien helfen könnte, vorausgesetzt, sie verfügen noch über lebensfähige Sehzellen im hinteren Augenbereich.

Innovative Behandlungsmethode

Das Expertenteam des Moorfields-Krankenhauses in London entschied sich für einen innovativen Ansatz mit einem bereits verfügbaren, kostengünstigen Mittel: einem transparenten Gel auf Wasserbasis namens Hydroxypropylmethylcellulose (HPCM). Obwohl dieses Gel bereits bei bestimmten Augenoperationen zum Einsatz kommt, begannen die Ärzte, es als neuartige Therapieform direkt ins Auge zu injizieren. Die Ergebnisse der Pilotstudie, über die BBC News berichtete, sind beeindruckend: Bei sieben von acht behandelten Patienten war die Therapie erfolgreich. Mittlerweile wurden insgesamt 35 Patienten behandelt, wobei die Ergebnisse der ersten acht im British Journal of Ophthalmology veröffentlicht wurden. Die Behandlung erfolgt etwa alle drei bis vier Wochen über einen Zeitraum von rund zehn Monaten.

Für Nicki Guy hat die Therapie alles verändert: „Sie hat mein Leben von Grund auf verbessert und mir alles zurückgegeben. Ich kann jetzt miterleben, wie mein Kind aufwächst.“ Der Fortschritt ist bemerkenswert: „Von einem Zustand, in dem ich nur Finger zählen konnte und alles völlig verschwommen sah, kann ich jetzt wieder richtig sehen.“ Heute kann sie fast alle Zeilen auf der Sehtafel erkennen – nur eine Zeile unter dem für den Führerschein erforderlichen Niveau. „Wenn meine Sehkraft für den Rest meines Lebens so bleibt, wäre das fantastisch. Vielleicht werde ich nie wieder Auto fahren können, aber damit habe ich mich abgefunden!“, sagt sie zufrieden.

Ursachen der Hypotonie

Bei der Hypotonie sinkt der Druck im Augapfel auf ein gefährlich niedriges Niveau, wodurch das Auge in sich zusammenfällt. Auslöser können eine verringerte Produktion der natürlichen Augenflüssigkeit sein – etwa nach Verletzungen oder Entzündungen – oder Nebenwirkungen von Operationen und bestimmten Medikamenten. Unbehandelt führt dieser Zustand unweigerlich zur Erblindung. Bisherige Behandlungsversuche mit Steroiden oder Silikonöl zeigten nur begrenzte Erfolge, da diese Substanzen toxisch wirken können und das Sehvermögen kaum verbessern. Selbst bei intakten Sehzellen im hinteren Augenbereich erschwert Silikonöl das Sehen und verursacht Trübungen.

Die Wissenschaftler arbeiten daran, die Patientenauswahl für diese vielversprechende Therapie weiter zu optimieren.

„Das ist eine fantastische Entwicklung. Die Ergebnisse sind wirklich vielversprechend, auch wenn wir noch am Anfang stehen“, resümiert Dr. Petruskin.