Erdbeben und Tsunami in Ägäis: Schwere Schäden und Dutzende Verletzte (VIDEO)

In der östlichen Ägäis hat es heute ein starkes Erdbeben gegeben. Auch ein Tsunami wurde erfasst. Die Erschütterungen waren bis nach Athen und Istanbul zu spüren. In der Türkei starben mindestens vier Menschen, über 100 wurden verletzt.

Das Erdbeben hatte nach Angaben der nationalen türkischen Katastrophenbehörde eine Stärke von 6,6. Das Zentrum sei in der Ägäis vor der türkischen Provinz Izmir gelegen, so die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. TRT zeigte Aufnahmen von eingestürzten Familienhäusern und von Staubwolken über der Stadt Izmir. Es wurde von Panik auf den Straßen während der Erschütterung berichtet, Telefonverbindungen seien unterbrochen gewesen. Die türkische Katastrophenaufsichtsbehörde meldete mindestens vier Todesopfer, eines davon ist ertrunken. Mindestens 120 Menschen seien verletzt worden. Bisher seien vier Menschen aus den Trümmern gerettet worden, hieß es.

BREAKING: A #tsunami warning has been issued after an #earthquake with a magnitude of up to 7.0 struck #Turkey's #Aegean coast, north of the Greek island of #Samos. Vision has emerged of what's reportedly tsunami-related flooding in #Seferihisar, south-west of #Izmir #deprem pic.twitter.com/EP9JGDHwkZ