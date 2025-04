Erneut enthaupteter Biber gefunden: Spur führt nach Niederösterreich

Ein enthaupteter Biber wurde in einer niederösterreichischen Kompostieranlage entdeckt. Nun ermittelt das Landeskriminalamt wegen Umweltkriminalität.

In einer Kompostieranlage in St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, wurde am 17. Februar 2025 ein enthaupteter Biber im Biomüll entdeckt. Der Fund, gemacht von einem Mitarbeiter der Anlage, wurde sofort der zuständigen Kontaktstelle des Landes Niederösterreich, Abteilung Naturschutz, gemeldet. Das Wildtiermanagement des Landes übernahm die Bergung des Kadavers und leitete diesen zur Untersuchung an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) weiter. Die am 13. März 2025 veröffentlichten Obduktionsergebnisse zeigten metalldichte Schatten im Bereich des abgetrennten Halses und der Schulter, was auf ein Schusstrauma hindeutete. Aufgrund der langen Lagerung und Verarbeitung des Biomülls konnte die Herkunft des Tieres nicht mehr eindeutig bestimmt werden.

Erneuter Fund

Nur einen Monat später, am 17. März 2025, wurde in derselben Anlage erneut ein enthaupteter Biber entdeckt. Auch dieser Kadaver wurde an das FIWI übergeben, woraufhin das Wildtiermanagement das Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Umweltkriminalität, einschaltete, um Ermittlungen aufzunehmen. Im zweiten Fall konnte ein Mitarbeiter der Anlage genauere Informationen zur Herkunft des Mülls liefern. Der Müll stammte von einer LKW-Ladung mit Abfällen aus Einfamilienhäusern im südlichen Teil des Bezirks Lilienfeld, insbesondere aus den Gemeinden Mitterbach am Erlaufsee, Türnitz, Annaberg und St. Aegyd.

Artenschutzverletzung

Der Biber (Castor fiber) ist nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG sowie dem NÖ Naturschutzgesetz 2000 und der NÖ Artenschutzverordnung streng geschützt. Die illegale Tötung dieser Tiere stellt einen erheblichen Verstoß gegen den Artenschutz dar. Das Landeskriminalamt Niederösterreich bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu diesen Fällen.

Informationen können unter der Telefonnummer 059133–30-3333 vertraulich gemeldet werden.