Trinkgeld-Eklat in Wien: Gast zahlt ungefragt 20% Trinkgeld

Ein unerwartetes Trinkgeld von 20 Prozent sorgt im Wiener Restaurant Plachutta für Aufregung. Ein Gast fühlt sich überrumpelt und meldet sich zu Wort.

Ein unerwartetes Trinkgeld sorgt derzeit im 19. Bezirk Wiens für Diskussionen, wie die oe24 berichtet. Im renommierten Restaurant Plachutta in Nussdorf wird neuerdings automatisch ein Trinkgeld von 20 Prozent auf die Gesamtrechnung aufgeschlagen. Diese Praxis wurde durch einen unzufriedenen Gast bekannt, der sich an das Nachrichtenportal oe24 wandte.

Gastbeschwerde

Der Gast schilderte, dass ihm nach der Zahlung seiner Rechnung ein zusätzliches Trinkgeld in Höhe von 35,40 Euro berechnet wurde, ohne dass er zuvor darüber informiert worden war. Er zeigte sich über diese Vorgehensweise irritiert und fühlte sich in die Irre geführt. Zusätzlich zu dem automatisch erhobenen Trinkgeld hatte der Gast bereits 10 Euro als persönliches Trinkgeld an den Kellner gegeben. Somit summierte sich das Trinkgeld auf insgesamt 45 Euro für drei bestellte Mahlzeiten, was der Gast als überzogen bezeichnete.