Erste Balkan-Serie auf Netflix: Trailer für die letzte Staffel veröffentlicht! (VIDEO)

Die erfolgreichste kroatische Serie der letzten Jahre bekommt seine dritte und letzte Staffel. „Novine“ (dt.: „Die Zeitung“, Netflix-Name: „The Paper“ kommt voraussichtlich 2020 ins kroatische Fernsehen. Ob sie früher auf Netflix verfügbar wird, ist noch nicht bekannt.

Ende Mai 2019 starteten die Dreharbeiten in Rijeka. KOSMO berichtete schon über die Details der dritten Saison sowie was bisher geschah. Unter anderem sind die bekannten Schauspieler Dragan Despot (63), Branka Katić (49), Zdenko Jelčić (73), Draško Zidar (58), Sandra Lončarić (45), Željko Königsknecht (58) und Aleksandar Cvjetković (61) in der Serie zu sehen. Wieder dabei sind auch Dražen Mikulić (55), Zdenko Botić (72), Livio Badurina (53), Daria Lorenci (43) und Krešimir Mikić (45),

Die ersten zwei Staffeln, die im Öffentlich-Rechtlichen „HRT“ gezeigt wurden, sind schon auf „Netflix“ verfügbar. Somit handelt es sich bei „Novine“ um die erste Balkan-Serie auf dieser Plattform und auch die erste aus Osteuropa. Die letzte Staffel wird 2020 gezeigt.

