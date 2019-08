Popstar im Schock: In Mostar fielen Schüsse auf Maya Berovićs Tourbus! (FOTO)

Teile diesen Beitrag:







Eine der derzeit populärsten Sängerinnen der Balkanregion wurde zur Zielscheibe eines brutalen Angriffs – wenn auch nicht direkt. Die 32-Jährige zeigt sich schockiert und bedrückt.

Im Anschluss an ihr Konzert in Mostar am 10. August 2019 wurde die 32-jährige Sängerin Zeugin eines brutalen Angriffs auf den Tourbus, in dem sich ihre Band befand. Mehrere maskierte Unbekannte feuerten von Motorrädern aus, Schüsse auf den Kombi ab, in dem sich die gesamte Crew befand. Berović, die zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Fahrzeug hinterher fuhr, musste alles mit ansehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ola beby Ein Beitrag geteilt von Maya Berovic (@mayaberovicofficial) am Jul 15, 2019 um 1:31 PDT

Die Täter zerstachen außerdem alle vier Räder des Kleinbusses bevor sie die Flucht ergriffen. Keiner der Insassen wurde dabei verletzt, doch der Schock sitzt tief – sowohl bei den Bandmitgliedern als auch bei der Sängerin selbst.

