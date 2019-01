Vom Obdachlosen zum Model: Dieses emotionale Makeover geht um die Welt! (VIDEO)

Teile diesen Beitrag: mitteilen

Der 55-jährige Jose Antonio hatte seit 25 Jahren kein Dach mehr über dem Kopf. Darauf wurde ein Team bestehend aus Friseuren und Stylisten aufmerksam, und nahm sich Joses Schicksal zum Anlass, um ihm durch eine Generalüberholung wieder Hoffnung zu schenken.

Wie viel neues Selbstvertrauen man einem Menschen einhauchen kann, indem man sein äußeres Erscheinungsbild aufpoliert, beweist die Geschichte des Spaniers, der nach 25 Jahren auf der Straße einem Makeover unterzogen wird, und sich zum Schluss selbst nicht wiedererkennt. Jose kann nämlich am Ende der Aktion problemlos als Model durchgehen.

Mit einigen Euros, die sich der 55-Jährige durchs Einweisen von Autos in Parklücken verdient, kommt Jose von Tag zu Tag gerade einmal so über die Runden. In der Gegend der Straße, auf der er schläft, ist er ein gern gesehenes Gesicht. So kam es auch dazu, dass ihm ein ansässiger Friseur anbot, ihn umzustylen.

