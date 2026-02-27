Europäische Bargeld-Könige: Österreich und Deutschland trotzen digitalem Trend

Karte oder Schein? Für die meisten Österreicher ist die Antwort klar – und sie überrascht im europäischen Vergleich.

Hierzulande wird nach wie vor am liebsten mit Scheinen und Münzen bezahlt: Österreich und Deutschland belegen im europäischen Vergleich die Spitzenplätze bei der Bargeldnutzung. Das geht aus einer internationalen Studie hervor, die das Beratungsunternehmen BearingPoint in Auftrag gegeben hat.

In der Dezember-Erhebung gaben 73 Prozent der 2.026 befragten Erwachsenen in Deutschland an, beim Einkaufen am häufigsten Bargeld zu verwenden – ein merklicher Anstieg gegenüber 69 Prozent im Vorjahr. In Österreich lag dieser Wert bei 71 Prozent, erhoben unter 1.000 Befragten.

Europäischer Vergleich

Damit stechen beide Länder deutlich aus dem europäischen Rahmen heraus. Das Marktforschungsinstitut YouGov befragte im Rahmen der Studie auch Konsumentinnen und Konsumenten in sieben weiteren EU-Staaten – darunter Frankreich, die Niederlande, Irland, Finnland und Dänemark. In all diesen Ländern greift man beim Bezahlen weit seltener zum Bargeld. Das Schlusslicht bildet Schweden: Dort kauft bereits ein Viertel der Bevölkerung vollständig bargeldlos ein.

Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Anteil jener, die Bargeld überhaupt nicht mehr nutzen, bei gerade einmal zwei Prozent – hierzulande sogar bei nur einem Prozent, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Über alle neun untersuchten Länder hinweg gaben 37 Prozent der Befragten an, es sei sicher oder zumindest sehr wahrscheinlich, dass sie künftig vollständig auf Bargeld verzichten werden.

Schleichender Wandel

Dennoch zeigt sich auch in Österreich ein schleichender Wandel:

Die Bargeldnutzung ist – wie in allen anderen untersuchten Ländern – rückläufig.