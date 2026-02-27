Darko Lazic und seine Frau heizen Fans ein

Sonne, Sand und Bademode: Ein serbisches Promi-Paar heizt den sozialen Netzwerken mit Urlaubsfotos ordentlich ein.

Darko und Katarina Lazic haben den serbischen Winter hinter sich gelassen und sind gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Srna in die Ferne aufgebrochen – Ziel: die Malediven. Rund 13 Stunden Flugzeit, ein Zwischenstopp inbegriffen, trennten das Showbiz-Paar von seinem tropischen Urlaubsziel. Seither versorgen die beiden ihre Follower in den sozialen Netzwerken fleißig mit Eindrücken aus dem Paradies – und die jüngsten Strandfotos in Bademode haben prompt eine Flut an Kommentaren ausgelöst.

Katarinas Bikini-Auftritt

Dass sich die lange Reise gelohnt hat, lässt sich den Aufnahmen vom Strand ohne Weiteres ablesen. Katarina, die längst als eine der attraktivsten Frauen der serbischen Musikszene gilt, stellte in einem lila Bikini einmal mehr unter Beweis, warum sie diesen Ruf genießt. Ihr durchtrainierter Körper ist das Ergebnis konsequenter Disziplin – sie ist bekannt dafür, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen und auf eine gesunde Ernährung zu achten.

Aufmerksamkeit erregten auch ihre insgesamt sieben Tattoos, von denen zwei ihrem Mann Darko gewidmet sind. Sichtbar sind sie im Alltag kaum – Katarina legt Wert darauf, dass ihre Körperkunst an unauffälligen Stellen platziert ist.

Darkos Neuanfang

Doch auch Darko weiß sich in Szene zu setzen. Der Folk-Sänger posierte neben seiner Frau in Shorts und präsentierte dabei selbstbewusst seinen tätowierten Körper, der zusehends besser in Form kommt. Lazic hat nach eigenen Angaben seinen Lebensstil grundlegend umgekrempelt.

„Nach anderthalb Jahren habe ich wieder mit dem Training begonnen. Vieles hat sich verändert – das Jahr wird für mich sowohl körperlich als auch psychisch sehr fordernd sein, aber ich werde es durchstehen. Für meine Gesundheit, für meine Kinder, für meine ganze Familie“, erklärte er. Sein erklärtes Ziel: zu jenem Darko zurückzufinden, den seine Fans einst so geschätzt haben.

Die kleine Srna plantscht bereits ausgiebig in den Wellen und wirkt dabei, als wäre Weltreisen ihr angeborenes Talent.