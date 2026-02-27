Drei vergebene Chancen: Arnautovics Europa-Albtraum

Ein verpasster Moment, große Emotionen – und eine Saison, die Marko Arnautovic noch lange begleiten wird.

Marko Arnautovic stand im Achtelfinale der Europa League im Mittelpunkt – wie so oft in dieser Saison. Die Chancen waren da, die Möglichkeit, das Duell frühzeitig in eine klare Richtung zu lenken, ebenso. Am Ende fehlte jedoch die letzte Konsequenz – und Roter Stern musste sich aus dem Bewerb verabschieden. Arnautovic trat nach dem Ausscheiden erneut nicht vor die Kameras. Während Rade Krunic, Milos Veljkovic, Timi Max Elsnik und etwas später auch Vasilije Kostov Stellung bezogen, entschied sich der erfahrenste Spieler im Kader für Zurückhaltung – möglicherweise auch aus Enttäuschung über den Spielverlauf.

Dejan Stankovic hatte vor dem Hinspiel in Lille einen klaren Sieben-Tage-Plan ausgearbeitet. Er wusste im Voraus, wie seine Mannschaft in jedem der drei Partien auftreten würde, und verteilte Einsatzzeiten und Kräfte gezielt nach den Anforderungen des jeweiligen Spiels und Gegners. Dass Arnautovic in Lille zunächst auf der Bank saß, war bewusste Kalkulation: Er sollte dann eingreifen, wenn die Intensität nachlässt und die Konzentration der gegnerischen Abwehr schwindet.

Verpasste Chancen

Genau so war es geplant – und zunächst schien es aufzugehen. In der 64. Minute kam Arnautovic für den stark aufspielenden Dje Enem. Er sollte frische Impulse setzen und dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Die Möglichkeiten dazu bekam er. Drei ernsthafte Chancen blieben ungenutzt, Situationen, in denen ihm sonst oft die entscheidende Aktion gelingt. In solchen Momenten zeigt sich, wie schmal der Grat auf internationalem Niveau ist.

Roter Stern Belgrad gewann das Hinspiel gegen Lille OSC mit 1:0.

Es war eine solide Ausgangslage, die im Rückspiel in der Marakana verteidigt werden sollte. Doch über 120 Minuten gelang es der Mannschaft nicht, ausreichend Druck zu entwickeln. Lille wurde nur phasenweise ernsthaft gefordert, während Roter Stern zu selten die Durchschlagskraft entfaltete, die nötig gewesen wäre. Roter Stern Belgrad verlor das Rückspiel gegen Lille OSC im Achtelfinale der UEFA Europa League mit 0:2 nach Verlängerung.

Das Ausscheiden traf alle hart – Arnautovic ebenso wie seine Mitspieler. Bei ihm sind Emotionen jedoch seit jeher sichtbarer als bei vielen anderen. Schon bei seinem Wechsel zu Roter Stern war spürbar, welche Bedeutung dieser Schritt für ihn hatte: der Traum vom Herzensverein, das Versprechen an Sinisa Mihajlovic, die Verantwortung gegenüber Familie und Fans. Diese emotionale Bindung ist Stärke und Bürde zugleich.

Im 178. Ewigen Derby traf Arnautovic und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Doch wie so oft in seiner Karriere war sein Spiel von Intensität geprägt – von Zweikämpfen, Leidenschaft und dem ständigen Drang, Verantwortung zu übernehmen. Gerade diese emotionale Aufladung kann ihn antreiben – manchmal aber auch hemmen. Zwischen Erwartung und Wirklichkeit liegt im Spitzensport oft nur ein schmaler Unterschied.

Stankovic betonte selbst, dass Arnautovic in seiner Karriere nie ein klassischer Mittelstürmer war – kein reiner Vollstrecker. Er kam über die Flügel, agierte als spielender Angreifer mit viel Bewegung und Kreativität. Roter Stern holte ihn, um in entscheidenden Momenten den Unterschied zu machen,

mit Erfahrung aus Stationen bei Inter Mailand, Bologna, West Ham United und weiteren internationalen Topklubs. Dieser Anspruch bleibt – auch wenn nicht jeder Abend dem Ideal entspricht.

In dieser Saison kommt Arnautovic in 13 Europacup-Partien auf zwei Tore, in der serbischen Superliga stehen in zehn Einsätzen vier Treffer und sechs Vorlagen zu Buche.

Körper und Geist

Mit 37 Jahren bringt Arnautovic enorme Erfahrung mit – aber auch die körperlichen Herausforderungen eines langen Profifußballerlebens. Im Rückspiel gegen Lille kam er zur Halbzeit für Enem und versuchte sofort, dem Spiel neue Energie zu geben. In der Anfangsphase nach seiner Einwechslung setzte er wichtige Impulse, suchte Abschlüsse und forderte Verantwortung.

Wie bei vielen Spielern in diesem Alter schwankt jedoch die Intensität über 90 Minuten. Mit zunehmender Spieldauer fehlte die letzte Frische, die auf diesem Niveau entscheidend ist. Seine Emotionalität blieb spürbar – sie ist Teil seiner Persönlichkeit und seines Spiels.

Es erinnert an Dejan Stankovic aus dessen erster Trainerzeit bei Roter Stern, als dieser selbst sagte, dass damals noch „der Fan in ihm arbeitete“ – ein Hinweis darauf, wie stark Identifikation Leistung beeinflussen kann.

Arnautovic bleibt trotz allem der erfahrenste Offensivspieler im Kader und nach wie vor eine wichtige Figur für die österreichische Nationalmannschaft. Verletzungen im Herbst bremsten ihn, Trainer wie Terzic und Stankovic mahnten öffentlich zu noch größerer körperlicher Sorgfalt. Die Herausforderung besteht nun darin, Erfahrung, Körper und Erwartungshaltung in Balance zu bringen.

Roter Stern will auf europäischem Niveau bestehen und benötigt über 90 Minuten kollektive Stabilität. Arnautovic kann mit seiner Präsenz, Routine und Persönlichkeit weiterhin Akzente setzen – auch wenn er nicht mehr jeden Moment allein entscheiden kann. Je länger ein Spiel dauert, desto stärker treten physische Grenzen hervor – ein natürlicher Prozess in einer langen Karriere.

Gegen Lille war sein Frust sichtbar, ebenso sein Wille, Verantwortung zu übernehmen. Gesten, Diskussionen, Emotionen – all das gehört zu seinem Spiel. Entscheidend wird sein, diese Energie künftig noch gezielter in produktive Bahnen zu lenken.

Die Saison ist für Roter Stern in Europa beendet. Für Marko Arnautovic bleibt sie eine Phase der Erkenntnis – und vielleicht auch der Neuausrichtung. Seine Geschichte mit dem Klub ist noch nicht zu Ende geschrieben.