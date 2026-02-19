Roter Stern marschiert – Arnie macht Druck aufs Achtelfinale

Europa League, Sechzehntelfinale: Gleich mehrere Österreicher standen im Einsatz – mit sehr unterschiedlichem Ausgang.

Österreichs Rekordspieler Marko Arnautovic hat mit Roter Stern Belgrad im Sechzehntelfinale der Europa League eine ausgezeichnete Basis für den Aufstieg ins Achtelfinale gelegt. Im Hinspiel bezwangen die Serben die Franzosen dank eines Treffers von Uchenna kurz vor dem Pausenpfiff mit 1:0.

Arnautovic selbst stand zunächst nicht in der Startelf – der 36-Jährige wurde erst in der 63. Minute eingewechselt. Zwei Abschlüsse aus kurzer Distanz brachten den ÖFB-Kapitän dem zweiten Treffer seiner Mannschaft nahe, doch beide Male fehlte am Ende das nötige Glück.

Österreicher jubeln

Gleich zwei weitere Österreicher durften in der Nacht jubeln: Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger gewannen mit dem belgischen Klub Genk beim kroatischen Vertreter Dinamo Zagreb souverän mit 3:1 und haben das Achtelfinale damit bereits fest im Blick. Lawal stand als Stammkeeper zwischen den Pfosten, während der frühere Rapid-Profi Sattlberger ohne Einsatz blieb.

Florian Wiegele, einst Torhüter beim GAK, erkämpfte mit Viktoria Pilsen beim griechischen Klub Panathinaikos ein 2:2-Remis. ÖFB-Stürmer Junior Adamu hingegen erlebte beim 1:4 seines Klubs Celtic gegen Stuttgart einen enttäuschenden Abend.

Er kam über die Rolle des Ersatzspielers nicht hinaus.