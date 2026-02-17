Opern-Weltstar kehrt nach Sarajevo zurück – emotionaler Auftritt geplant

Der weltberühmte spanische Tenor José Carreras macht auf seiner Abschiedstournee Station in Sarajevo. Am 7. März 2026 wird der Starsänger gemeinsam mit den Sarajevo Philharmonikern unter der Leitung seines langjährigen Weggefährten David Giménez auftreten. Als besonderer Gast des Abends wird die Sopranistin Diana Tugui das Publikum verzaubern.

Im Vorfeld des Konzerts wandte sich Carreras mit einer persönlichen Videobotschaft an seine bosnischen Fans: „Ich freue mich außerordentlich und bin sehr stolz, wieder nach Sarajevo zurückzukehren und für euch zu singen. Dieser 7. März 2026 wird für mich ein unvergesslicher Moment sein, wenn ich euer wunderschönes Land wieder besuche. Alles Gute und hoffentlich sehen wir uns beim Konzert.“

Sarajevos Musikgeschichte

Für den Startenor wird es bereits der dritte Besuch in der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt sein. Seine Verbindung zu Sarajevo reicht weit zurück: Am 19. Juni 1994 führte Carreras in der kriegszerstörten Vijecnica, dem historischen Rathaus der Stadt, Mozarts „Requiem in d-Moll“ auf. Sein zweiter Auftritt folgte am 10. Juli 2006 im Rahmen eines Festivals in der Zetra-Halle.

⇢ Serbisches Wunderkind David Bozic (11) begeistert Domingo und Carreras (VIDEO)



Konzertdetails

Das kommende Konzert wird von Tomislav Kasljevic produziert. Karten sind über die Plattform Entrio.ba sowie an Entrio-Verkaufsstellen, auf dem Skenderija-Plateau und an der Kasse des Bosnischen Kulturzentrums erhältlich.

Das Interesse an diesem kulturellen Großereignis ist enorm. Am 7. März 2026 wird Sarajevo für einen Abend zum Mittelpunkt der internationalen Musikwelt, wenn der Ausnahmetenor, begleitet von den Sarajevo Philharmonikern, einige seiner bekanntesten Arien zum Besten gibt.