Ein Duell für die Geschichte – Tyson vs. Mayweather rückt näher

Zwei Box-Titanen, zwei unterschiedliche Kampfstile: Der legendäre Showdown zwischen Tyson und Mayweather findet am 25. April im Kongo statt.

Zwei Box-Legenden steigen in den Ring: Der mit Spannung erwartete Showkampf zwischen Mike Tyson und Floyd Mayweather hat nun einen festen Termin. Die beiden Schwergewichte des Boxsports werden am 25. April in der Demokratischen Republik Kongo aufeinandertreffen. Ursprünglich war das Duell der Giganten für März angekündigt worden, doch nun steht der endgültige Austragungsort und Zeitpunkt fest.

Beeindruckende Karrieren

Die Kampfbilanz der beiden Kontrahenten könnte unterschiedlicher kaum sein. Während „Iron Mike“ Tyson in seiner beeindruckenden Karriere 50 seiner 59 Profikämpfe für sich entscheiden konnte – davon nicht weniger als 44 durch K.o. – blickt Mayweather auf eine makellose Bilanz zurück.

„Money“ Mayweather verließ in allen 50 Profikämpfen den Ring als Sieger und sicherte sich insgesamt 15 WM-Titel in fünf verschiedenen Gewichtsklassen.