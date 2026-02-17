Nach Ansage im Netz: Skandal um Baka Prase eskaliert

Ein TikToker drohte Baka Prase mit der Versteigerung seines Mercedes G Brabus 800, falls dieser ihm geschuldetes Geld nicht zurückgebe. Kurz darauf stand das Luxusfahrzeug in Flammen. Obwohl das ursprüngliche Drohvideo mittlerweile gelöscht wurde, kursiert es weiterhin auf TikTok, wo Nutzer über die mögliche Verantwortung des Influencers spekulieren.

⇢ 500.000-Euro-Brabus in Flammen – Baka Prase spricht von Erpressung (VIDEO)



Unbeeindruckter Influencer

Baka Prase zeigte sich von dem Vorfall unbeeindruckt. In einem Posting aus einem Restaurant verkündete er sogar triumphierend, dass er gerade „das erste abgebrannte Auto gefeiert“ habe. Mit erstaunlicher Gelassenheit kommentierte er weiter: „Der Brabus ist abgebrannt, aber auch Instagram brennt. Hallo, 3.500 Likes in einer Minute. Die Erpresser zittern.“

Bereuter Luxuskauf

In einem früheren Video hatte der Youtuber offenbart, dass er den Luxuswagen vor drei Jahren für angeblich 500.000 Euro erworben hatte – ein Kauf, den er mittlerweile bereute und rückgängig machen wollte.