Bauaufzug trifft 25-Jährigen am Nacken – Bewusstlos abgestürzt

Auf einer Wiener Baustelle nahm das Unglück seinen Lauf, als ein Bauaufzug einen jungen Arbeiter im Nacken traf. Der 25-Jährige verlor das Bewusstsein.

Ein 25-jähriger Bauarbeiter erlitt am Montagnachmittag schwere Verletzungen auf einer Baustelle in der Vorderen Zollamtsstraße in Wien-Landstraße. Der Unfall geschah gegen 15.00 Uhr, als der Mann auf einem Baugerüst tätig war und vom herabfahrenden Bauaufzug im Nackenbereich erfasst wurde.

Während der Arbeiter sich über das Gerüst beugte, führte ein Kollege gleichzeitig eine Kontrollfahrt mit dem Aufzug durch. Nach dem Aufprall stürzte der 25-Jährige bewusstlos zu Boden, wie die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag mitteilte.

Rettungseinsatz

Nach Alarmierung rückte die Berufsfeuerwehr Wien zum Unfallort aus und sicherte zunächst den Kopf des Verletzten. In Zusammenarbeit mit der Berufsrettung gelang es anschließend, den verunglückten Arbeiter zu bergen und in ein Krankenhaus zu transportieren.

Zur Klärung der genauen Unfallumstände hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.