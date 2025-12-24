Explosion am Nachthimmel: Libyens Armeechef nach Geheimgesprächen abgestürzt

Der libysche Generalstabschef Mohammed Ali Ahmed al-Haddad ist bei einem Flugzeugabsturz in der Türkei tödlich verunglückt. Wie Libyens Ministerpräsident Abdul-Hamid Dbeibah bekannt gab, stürzte die Maschine am Dienstag kurz nach dem Start in Ankara ab.

Das Flugzeug hatte nach dem Abheben vom Esenboga-Flughafen wegen einer elektrischen Störung um eine Notlandung nahe Haymana ersucht. Die türkische Flugsicherung verlor jedoch etwa 40 Minuten nach Flugbeginn den Kontakt zur Maschine, während diese sich auf dem Weg zum Notlandeplatz befand.

Im türkischen Fernsehen ausgestrahlte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, wie eine mutmaßliche Explosion den Nachthimmel über Haymana erhellte.

Diplomatische Mission

Al-Haddad befand sich auf dem Rückweg nach Libyen, nachdem er in Ankara an hochrangigen Verteidigungsgesprächen teilgenommen hatte, die der Intensivierung der militärischen Kooperation zwischen beiden Staaten dienen sollten. Laut libyschen Behördenangaben handelte es sich bei dem verunglückten Flugzeug um eine Falcon 50, ein Geschäftsreiseflugzeug, das offenbar technische Probleme entwickelt hatte.

Die Trümmer der Maschine wurden in der Nähe des Dorfes Kesikkavak in der Region Haymana entdeckt, rund 70 Kilometer südlich von Ankara.

Weitere Opfer

Neben drei Besatzungsmitgliedern kamen vier weitere hochrangige Militärangehörige bei dem Unglück ums Leben: General Al-Fitouri Ghraibil, Leiter der libyschen Bodentruppen, Brigadegeneral Mahmoud Al-Qatawi, Direktor der militärischen Produktionsbehörde, Mohammed Al-Asawi Diab, Berater des Generalstabschefs, sowie der Militärfotograf Mohammed Omar Ahmed Mahjoub. Alle Insassen erlagen ihren Verletzungen.

Das türkische Justizministerium teilte mit, dass vier Staatsanwälte mit der Untersuchung des Absturzes betraut wurden. Auch die libysche Regierung kündigte an, ein Ermittlungsteam nach Ankara zu entsenden, um mit den türkischen Behörden zusammenzuarbeiten.

Der Flughafen Ankara wurde nach dem Vorfall zeitweise geschlossen, mehrere Flüge mussten umgeleitet werden.