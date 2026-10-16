Feuer vor Geschäft: Verdächtiger kehrt zurück und gesteht

Ein Feuer vor einem Geschäft, ein beschädigtes Schaufenster und ein überraschendes Wiedersehen mit der Polizei: In der Nacht auf Freitag kam es in der Klagenfurter Innenstadt zu einem Brand. Ein 37-jähriger Mann soll mehrere Kartonagen vor einem Geschäft angezündet haben.

Gegen 1.20 Uhr am Freitag, dem 16. Oktober, wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Dennoch wurden die Fassade des Gebäudes und ein Schaufenster beschädigt. Rauch drang außerdem in das Geschäft ein.

Verdächtiger kehrt während Löscharbeiten zurück

Während die Feuerwehr noch im Einsatz war, tauchte der 37-Jährige erneut am Brandort auf. Laut Polizei konnte er als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei der Befragung zeigte sich der Mann geständig.

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Warum er die Kartonagen angezündet haben soll, ist bislang nicht bekannt. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.