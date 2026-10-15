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Großbrand

Flammenhölle am Neusiedler See: 222 Bootsgaragen vernichtet

Flammenhölle am Neusiedler See: 222 Bootsgaragen vernichtet
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Flammen in der Nacht, 14 Feuerwehren im Einsatz – an einem beliebten Freizeitsee brennt es lichterloh.

In der Nacht auf Donnerstag brach in der Ruster Bucht am Neusiedler See ein Großbrand aus, der mehrere Lagerplätze für Elektroboote erfasste. Personen kamen dabei nach aktuellem Stand keine zu Schaden. Wie die Landessicherheitszentrale Burgenland mitteilte, waren insgesamt 14 Feuerwehren aus der näheren Umgebung im Einsatz, um das Feuer einzudämmen.

Aufwendige Löscharbeiten

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, da sich die Brandherde über ein größeres Areal erstreckten – trotz des raschen Ausrückens der beteiligten Einsatzkräfte. Die Zusammenarbeit der zahlreichen Einheiten erwies sich dabei als wesentlich, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Noch bis in den Donnerstagmorgen hinein waren die Feuerwehren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt; ein abschließendes „Brand Aus“ konnte die Feuerwehr Rust zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben.

Ursache ungeklärt

Am frühen Morgen setzte die Feuerwehr Rust die Sicherungsmaßnahmen fort, um ein erneutes Aufflackern des Feuers auszuschließen und die umliegenden Bereiche zu schützen. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand laufender Ermittlungen. Die betroffene Gegend zählt sowohl bei Urlaubsgästen als auch bei der einheimischen Bevölkerung zu den beliebten Freizeitdestinationen, was dem schnellen und koordinierten Eingreifen der Feuerwehren besonderes Gewicht verlieh.

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