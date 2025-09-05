Feuergefahr: Gorenje-Produkt kann in Flammen aufgehen

Brandgefahr im Haushalt: Gorenje ruft Wäschetrockner zurück, bei denen ein technischer Defekt zu Überhitzung führen kann. Auch österreichische Kunden könnten betroffen sein.

Der slowenische Hausgerätehersteller Gorenje hat einen Rückruf für mehrere Wäschetrockner-Modelle gestartet. Die betroffenen Geräte könnten über Online-Händler auch nach Österreich gelangt sein. Das Problem liegt in einem technischen Defekt: Der Verdichterkabelbaum kann mit dem Unterstützungstrommelrad in Kontakt geraten und dadurch beschädigt werden. Diese Beschädigung birgt die Gefahr von Überhitzung und möglichen Bränden.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärt Gorenje: „Wir haben ein Sicherheitsrisiko bei bestimmten Modellen des Gorenje-Wäschetrockners festgestellt. Der Verdichterkabelbaum kann durch Kontakt mit dem Unterstützungsstruktur-Blech beschädigt werden. Dies kann zu Überhitzung und potenziellen Gefahren führen.„

Auch Hisense-Trockner betroffen: Zusätzlich zu den Gorenje-Geräten sind laut dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) auch Wäschetrockner der Marke Hisense von einem ähnlichen Rückruf betroffen. Bei beiden Herstellern wurde derselbe Produktionsfehler identifiziert, der zu Brandgefahr führen kann.

Die Rückrufaktion betrifft primär Geräte, die in Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Polen, Rumänien und Slowenien verkauft wurden. Laut Verein für Konsumentenschutz besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Trockner auch über den Versandhandel österreichische Haushalte erreicht haben. Kunden mit betroffenen Geräten haben Anspruch auf eine kostenlose Überprüfung und gegebenenfalls eine unentgeltliche Reparatur.

Vorgehen bei Rückruf

Konsumenten werden aufgefordert, laufende Trockner sofort abzuschalten und anhand der Modell- und Seriennummer zu überprüfen, ob ihr Gerät vom Rückruf betroffen ist. Verbraucherorganisationen warnen eindringlich davor, betroffene Geräte weiter zu verwenden, bis eine Überprüfung durch den Kundendienst erfolgt ist. Anschließend sollten sie den Kundendienst von Gorenje kontaktieren, der eine Inspektion und nötigenfalls eine Reparatur durchführt. Ein grüner Punkt am Gerät signalisiert, dass das Produkt bereits vor dem Verkauf überprüft wurde und nicht vom Rückruf betroffen ist.

Betroffene Modelle

Bei den betroffenen Produkten handelt es sich um Wäschetrockner der Marke Gorenje mit den Modellbezeichnungen DHNA93, DHNA93/DE, DHNA93/PL und DHNE93/DE. Die problematischen Chargennummern umfassen D709S, D709T, D70J7, D70JB, D70MQ, D70N6, D70SF, D70TK, D70U1, D70UF, D70Z7, D712T, D712V, D712W, D712X, D71C1, D71HG, D813M, D81HA, D81N8, D81QW und D81TZ. Die betroffenen Geräte wurden zwischen November 2024 und März 2025 hergestellt.

Modell- und Chargennummer befinden sich auf der Rückseite des Trockners. Der Gorenje-Kundendienst ist unter der Telefonnummer 089200063230 erreichbar.