Mutter erstarrt: Kleinkind spielt mit toter Maus (VIDEO)

Ein vermeintlich süßer Moment zwischen Kleinkind und Katze entpuppt sich für eine kanadische Mutter als Ekelmoment – und wird zum viralen Hit mit überraschenden Reaktionen.

Eine Mutter aus Kanada erlebte einen unerwarteten Moment, als sie ihre einjährige Tochter Jasmine Amelia beim Spielen im Garten beobachtete. Was zunächst wie eine herzerwärmende Szene wirkte – das Kleinkind barfuß neben Katze Ariel auf der Wiese – entpuppte sich schnell als unangenehme Überraschung. „Ich dachte, ich hätte einen süßen Moment eingefangen, als mein Baby sein Spielzeug umarmt“, erinnert sich Nicole an die Situation.

Was die Kanadierin dann entdeckte, ließ sie erschaudern: Die kleine Jasmine hielt keineswegs ein Spielzeug in den Händen, sondern eine tote, zerfleischte Maus. Die Mutter reagierte sofort, nahm ihrer Tochter das tote Tier ab und warf es angewidert ins Gras. Vermutlich hatte Katze Ariel ihre Jagdbeute zur Einjährigen gebracht.

Das Jagdverhalten von Hauskatzen ist evolutionsbedingt tief verwurzelt. Wissenschaftliche Studien belegen, dass domestizierte Katzen auch ohne Hunger täglich zwischen ein bis vier kleine Beutetiere erlegen. Wenn Katzen ihre Beute zu Menschen bringen, interpretieren Verhaltensforscher dies als Sozialverhalten – die Tiere betrachten ihre menschliche Familie als Teil ihres Rudels und teilen ihre „Erfolge“. Besonders für kleine Kinder kann der direkte Kontakt mit toten Wildtieren jedoch hygienische Risiken bergen, da Nagetiere Parasiten und Krankheitserreger übertragen können.

Virale Reaktionen

Die Aufnahmen des Vorfalls sorgten auf Instagram für Belustigung. „Ariel hat jemanden gefunden, der sich über ihre Geschenke freut“, kommentierte ein Nutzer amüsiert. Trotz des ekligen Aspekts zeigten sich viele Betrachter gerührt: „Aber können wir darüber reden, wie süß es eigentlich ist, dass die Katze dem Baby Futter gegeben hat, da sie es nicht selbst kann? 🥲“

Ein weiterer Kommentar bot eine mögliche Erklärung für das Verhalten der Katze: „Katzen bringen Tiere zu Menschen, weil sie sie als ihre Familie betrachten und ihnen das Jagen beibringen wollen.“ Die sichtlich angeekelte Mutter Nicole kommentierte den Vorfall lakonisch: „Bauernhofkinder sind halt einfach aus anderem Holz geschnitzt🐭“.

Unerwarteter Hit

Der Instagram-Beitrag entwickelte sich rasch zum viralen Hit und sammelte innerhalb von nur 24 Stunden fast 300.000 Aufrufe. Die Kurzfassung: Eine Mutter filmt ihre Tochter mit der Familienkatze im Garten, entdeckt dabei, dass das Kind eine tote Maus in den Händen hält, die vermutlich von der Katze als Beute angeschleppt wurde. Die Internetgemeinde reagiert teils belustigt, teils gerührt auf die ungewöhnliche Szene.

