Kaiser Wiesn 2025: Wiens Oktoberfest zwischen Tradition und Moderne

Wenn ab dem 25. September der Wiener Prater in Weiß-Blau erstrahlt, dann heißt es wieder: „O’zapft is“ bei der Kaiser Wiesn. Bis zum 12. Oktober 2025 verwandelt sich das Gelände in eine Mischung aus bayerischer Gemütlichkeit und Wiener Lebenslust – mit einem Programm, das in Zahlen ebenso beeindruckt wie in Vielfalt: Über 700 Stunden Live-Musik, mehr als 1.900 Musiker:innen und ein Gelände, das mit drei Festzelten, fünf Almen und einem großen Freigelände bespielt wird.

Tradition trifft Festival-Feeling

Das Konzept ist klar: Ein Oktoberfest nach Wiener Art. Maßkrug, Stelze und Brezn dürfen genauso wenig fehlen wie vegane Bratwürste und moderne Sound-Inszenierungen. Der Slogan „Das Leben is a Fest“ wirkt dabei weniger wie Marketing, sondern eher wie eine Ansage – denn die Kaiser Wiesn will nicht bloß Kopie des Münchner Originals sein, sondern ihre eigene Handschrift hinterlassen.

Von den „Lausern“ bis zu „Wir sind Spitze!“

Musikalisch setzt das Fest auf ein breites Spektrum: Den Auftakt bestreiten am 25. September die steirischen „Lauser“, die mit ihren Kilts zwischen Volksmusik und Partykrachern pendeln. Zeitgleich sorgt im Wiesbauer Zelt die Formation „BEngelS reloaded“ für Zeltabrissstimmung, während im Nordic Spirit Kaiser Zelt „BÄÄM & Brass“ mit einer Mischung aus Rockklassikern, Après-Ski-Hits und EDM das junge Publikum abholen.

Weitere Highlights im Programm

Die niederländische Band „Wir sind Spitze!“ sorgt Anfang Oktober für Party-Alarm mit Coverhits von Queen bis Bon Jovi.

sorgt Anfang Oktober für Party-Alarm mit Coverhits von Queen bis Bon Jovi. Die „Mountain Crew“ bringt ihren unverwechselbaren Mix aus Boyband-Charme und Volksmusik-Pop auf die Bühne.

bringt ihren unverwechselbaren Mix aus Boyband-Charme und Volksmusik-Pop auf die Bühne. An den Donnerstagen heißt es bei der „Studi Wiesn“ : Studenten feiern zu vergünstigten Preisen und ausgelassener Partystimmung.

: Studenten feiern zu vergünstigten Preisen und ausgelassener Partystimmung. Familienfreundlich präsentiert sich das Fest an den Sonntagen: Frühschoppen, Kinderprogramm und ein entspannter Ausklang für Groß und Klein.

Mehr als nur Party

Was auffällt: Die Organisatoren legen Wert darauf, das Fest nicht nur als Sause zu positionieren. Ein klar geregeltes Pfandsystem, barrierefreie Zugänge in allen Zelten sowie Kooperationen mit der WESTbahn sollen zeigen, dass Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und Besucherfreundlichkeit ernst genommen werden. Auch die Auswahl der Locations – vom großen Gösser Zelt über die urige Gasteiner Alm bis hin zum Kaktus Stadl – spiegelt den Versuch wider, für jede Zielgruppe das passende Ambiente zu schaffen.

Wiener Variante der Wiesn

Die Kaiser Wiesn ist längst mehr als ein bloßer Import der Münchner Tradition. Sie hat sich als Fixpunkt im Wiener Veranstaltungskalender etabliert – eine Mischung aus Brauchtum, Volksmusik und Festivalatmosphäre, die Familien, Studierende und Tourist:innen gleichermaßen anspricht. Mit der heurigen Ausgabe setzen die Veranstalter auf noch mehr Vielfalt und ein Rahmenprogramm, das Wiener Charme mit internationalem Oktoberfest-Flair verbindet.