Überhitzungsgefahr: Dieser Handy-Akku könnte in Flammen aufgehen

Xiaomi ruft eine bestimmte Charge von Powerbanks zurück, nachdem ein Brandrisiko festgestellt wurde. Bei der betroffenen Produktserie handelt es sich um die zwischen August und September 2024 produzierten Exemplare der 33W Power Bank mit 20.000 mAh Kapazität und integriertem Kabel.

„Als Reaktion auf Probleme, die bei bestimmten Rohmaterialien von Zulieferern festgestellt wurden, kann es bei einer kleinen Charge der Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (mit integriertem Kabel) (Modell: PB2030MI) unter bestimmten Nutzungsszenarien zu Fehlfunktionen kommen. Diese können möglicherweise zu einer Überhitzung der Batterie führen, was ein Brandrisiko darstellen könnte. Obwohl die Anzahl der bekannten Vorfälle gering ist, hat Xiaomi beschlossen, zum Schutz der hohen Produktqualitätsstandards einen Rückruf der betroffenen Geräte einzuleiten“, heißt es seitens des Herstellers.

Konkret sind weltweit 146.891 Exemplare der Powerbank betroffen. Die Rückrufaktion erfolgte nach Problemen mit bestimmten Batteriezellen eines Zulieferers, die zu Sicherheitsrisiken führten.

⇢ Moderne Bremssysteme außer Kontrolle: 300 Betroffene nach mysteriösen Unfällen



Überprüfung betroffener Geräte

Verbraucher, die im Besitz des Modells PB2030MI sind, können anhand der Seriennummer überprüfen lassen, ob ihr Gerät zu den betroffenen Exemplaren zählt.

Der Elektronikhersteller bietet für identifizierte Risikogeräte weitere Unterstützung an. Betroffene Nutzer erhalten laut Xiaomi eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises.