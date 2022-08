Flugzeug verfehlt bei Landung Touristen nur knapp (VIDEO)

Die Passagiermaschine der Fluggesellschaft Wizz Air flog nur wenige Meter über die Köpfe der Touristen und landete auf dem Flughafen von Skiathos in Griechenland. Glücklicherweise konnte es viele neugierige Touristen „vermeiden“, die trotz des Verbots die Landung des Flugzeugs „filmen“ wollten.

Die Start- und Landebahn des Flughafens auf Skiathos ist relativ kurz, weshalb die Piloten möglichst tief anfliegen müssen, um rechtzeitig anzuhalten, weshalb die Flugzeuge sehr tief landen.

Obwohl es nicht verwunderlich ist, so nah an den dort landenden Flugzeugen zu sein, gibt es eine große Anzahl neugieriger Touristen, die die Landung so nah wie möglich an der Straße sehen wollen, die nicht weit von der Landebahn entfernt ist.

Auf dem Video, das im sozialen Netzwerk YouTube verfügbar ist, sind zwei Männer zu sehen, die „direkt“ neben dem Flugzeug waren und bei der Landung zur Seite gehen mussten.

Den meisten Zuschauern fiel ein älterer Mann auf, neben welchem nur wenige Zentimeter von den Schultern entfernt ein Flugzeug landete. Dass solche Erfahrungen nicht sehr angenehm sind, zeigt auch seine Reaktion, denn der Herr wirkte ziemlich verängstigt und verwirrt.

Trotz der vielen Menschen in der Nähe landete das Flugzeug sicher und niemand wurde verletzt.

