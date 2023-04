So sieht die Trägerin der größten Brüste der Welt aus! (VIDEO)

Die Frau mit den größten Brüsten der Welt, Chelsea Charms (47), hat ihre Instagram-Follower schockiert, indem sie ihre riesigen Brüste zeigte. In den letzten Jahren ist sie nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten, aber es scheint, dass diese Amerikanerin doch beschlossen hat, wieder ins Rampenlicht zu treten, da sie kürzlich einige provokative Fotos veröffentlicht hat.



Auf ihrem Instagram-Profil posierte die Blondine in zahlreichen eleganten Outfits, die ihre riesigen Brüste in den Vordergrund stellten.

Auf einem Foto trägt sie ein gestreiftes schulterfreies Top, das kaum an Ort und Stelle blieb, während ein blauer Trägertop ihre Rundungen noch mehr betonte.





Fans nannten sie „wunderschön“ und viele fragten nach ihrer Telefonnummer. In der Beschreibung ihres Instagram-Profils schrieb sie: „Der einzige offizielle Account der grössten Brüste der Welt“.

Interessanterweise trat Chelsea zuletzt 2011 im britischen Fernsehen in der Sendung „This Morning“ auf ITV auf. Damals wurde sie von Phillip Schofield und Holly Willoughby interviewt.





In dem Interview erzählte sie, dass ihre Brüste eine Grösse von 164XXX haben. Sie hatte ihre Brüste mit einem mittlerweile illegalen Eingriff vergrössert, bei dem in jedes ihrer Brüste ein Polypropylendraht eingesetzt wurde. Dieses Material reizt das Brustgewebe und führt zu einem Serum, das die Brüste vergrössert, und dieser Prozess kann unendlich lange dauern.



Schon 2011 sagte sie, dass ihre Brüste jeden Monat um 2,5 Zentimeter wachsen. Damals sagte sie auch, dass sie ihre Brüste verkleinern und das Polypropylen entfernen würde, aber sie hat noch keine offiziellen Informationen dazu gegeben.

Sie erwähnte auch, dass sie ihre Brueste „Itsy und Bitsy“ nennt und dass sie ihr geholfen haben, ein angenehmes Leben zu verdienen, als sie noch als exotische Tänzerin arbeitete. Allerdings enthüllte sie, dass sie Probleme mit dem Essen hat und auf dem Rücken schlafen muss. Es ist schwer für sie, auf einer Flugzeugtoilette Platz zu finden, und sie muss regelmaessig Übungen machen, um ihre Brüste zu stützen, von denen jede etwa so viel wie zwei grosse Wassermelonen wiegt. Sie sagte auch, dass sie sich nicht für ihre Brüste schämt und dass sie reine Kunst sind.



Nach der Sendung gingen zahlreiche Zuschauer auf Twitter, um ihr Aussehen zu kommentieren, und in einem Kommentar stand: „Ich habe gerade Chelsea Charms in der Show gesehen… Ich frage mich nur warum?“