Das sind die letzten Worte der Sterbenden

Dr. Mina Chang, die auf der Palliativstation in San Francisco arbeitet, hat enthüllt, was sie von sterbenden Patienten am häufigsten hört. „Manchmal sagen sie etwas wie: „Ich bin bereit“ oder „Ich bereue nichts“.



Oft beziehen sich ihre letzten Worte auf ihre Lieben. Wir hören Sätze wie „Danke“, „Ich liebe dich“, „Ich vergebe dir“, „Bitte verzeih mir“ oder „Auf Wiedersehen““, betont Dr. Chang. Die häufigste Aussage, die sie hört, ist jedoch „Ich bereue nichts“.



Dagegen sagt die Krankenschwester Julie McFadden aus Los Angeles, dass ältere Menschen am meisten bereuen, dass sie das Leben für selbstverständlich hielten. Ihre Aufgabe ist es, solchen Patienten so viel wie möglich Leid zu ersparen und sich um ihre emotionalen und spirituellen Bedürfnisse am Ende ihres Lebens zu kümmern. Ihre Erfahrung ist, dass Menschen kurz vor ihrem Tod oft einfach „Ich liebe dich“ sagen und oft nach ihren Eltern rufen, die in der Regel längst tot sind.



„Viele Menschen denken, dass es wie in Filmen ist – dass Menschen eine dramatische letzte Aussage machen, etwas, was sie immer bedauert haben oder ein Geheimnis, das sie allen enthüllen wollten. Das ist nicht so. Im täglichen Gespräch mit sterbenden Menschen bringen sie zum Ausdruck, wie sehr sie ihre Gesundheit nicht geschätzt haben. Viele Dinge halten wir für selbstverständlich – dass wir essen, schlucken, gehen, ohne Schmerzen leben können. Viele Menschen sagen, dass sie es nicht geschätzt haben und es gerne getan hätten“, erzählt die Krankenschwester.



Julie geht auch auf ein weiteres gängiges Thema ein, das Sterbenden durch den Kopf geht – viele bereuen es, dass sie nicht in der Lage oder bereit waren, ihren Lieben ihre Gefühle zu zeigen. „Wenn jemand in einem großen Streit war, fragt er sich, warum sie sich nicht früher versöhnt haben, warum sie nicht früher versucht haben, die Dinge zu glätten. Sie bedauern, dass sie so lange gewartet haben, um sich wieder mit Menschen zu verbinden, die ihnen wichtig sind“, erzählt sie.



„Die meisten Menschen sagen in ihrem letzten Moment nichts, aber wenn sie etwas sagen, ist es in der Regel „Ich liebe dich“ oder „Es ist in Ordnung“, als ob sie jemand anderen trösten würden, oder etwas wie „Ich bin bereit“. Viele nennen auch die Namen ihrer Eltern oder sagen „Mama“ oder „Papa“ oder den Namen ihres Ehepartners. Wenn sie kurz vor dem Tod etwas sagen, dann ist es in der Regel kurz und leise. Es ist schwer, in diesen Momenten zu sprechen“, fügt sie hinzu.



Dr. Simran Malhotra, eine Fachärztin für Palliativmedizin, betont, dass das, was ein Patient in seinen letzten Momenten sagt, davon abhängt, wie alt er ist: „Meine älteren Patienten sagen oft Dinge wie „Ich bin ruhig“ oder „Ich hatte ein gutes Leben“, während jüngere Patienten in der Regel sagen, dass sie nicht bereit sind zu sterben.“