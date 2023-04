Mann wurde verurteilt, weil er die Küken seines Nachbars getötet

Ein ungewöhnlicher Gerichtsfall, über den chinesische Medien berichtet haben: Ein Mann namens Gu wurde diese Woche wegen des absichtlichen Erschreckens von 1.100 Küken seines Nachbarn, Zhong, verurteilt, die danach gestorben sind.



Der Streit zwischen den Nachbarn begann im April 2022, als Zhong ohne Erlaubnis von Gu dessen Bäume fällte. Gu reagierte darauf, indem er mehrmals nachts heimlich auf Zhongs Hühnerfarm schlüpfte. Es ist unklar, welche Absichten Gu hatte, aber die von ihm benutzte Taschenlampe löste Panik bei den Küken aus.



Während sich die Küken in die Ecke drängten, starben Hunderte von ihnen in der darauffolgenden Hektik. Beim ersten Einbruch tötete Gu 500 Küken und wurde von der Polizei verhaftet und zu einer Entschädigungszahlung von 3.000 Yuan (397 Euro) an Zhong gezwungen. Aber er kehrte zurück und tötete beim zweiten Mal 640 Küken. Am Dienstag hat ein Gericht in Hengjang festgestellt, dass Gu Zhongs „Eigentumsverlust“ absichtlich verursacht hat.



Die chinesischen Behörden gaben bekannt, dass der Wert der 1.100 toten Küken auf insgesamt 13.840 Yuan (1836 Euro) geschätzt wurde. Gu wurde zu sechs Monaten Gefängnis und einem Jahr auf Bewährung verurteilt – eine Strafe, die sein bereutes Verhalten berücksichtigt.