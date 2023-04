Effektive Mittel zur Bekämpfung von Klimaklebern

Ein üblicher Stau am morgen ist schon anstrengend. Wenn dann noch die Klimakleber ins Spiel kommen, kochen die Emotionen bei vielen Autofahrern hoch. Denn wenn sich Öko-Aktivisten an die Straße kleben, gibt es kein Durchkommen mehr.

Seit dem letzten Jahr hat es sich die Öko-Gruppierung „Die Letzte Generation“ zur Aufgabe gemacht, sich an Straßen in ganz Österreich zu kleben, um so gegen die lasche Umweltpolitik in Österreich zu protestieren. Das regt viele Autofahrer auf. Und heute wie vor einem Jahr gibt es ein Subthema zum Anliegen der Ökoaktivisten. Unzwar den „Kampf gegen die Klimakleber“.

Einen Ökoaktivisten wegzuschleifen oder gar zu verprügeln geht mal nicht. Körperliche Angriffe sind somit ausgeschlossen und gegen das Gesetz. Eine TikTok Userin hat sich daher etwas ganz Besonderes für den Fall ausgedacht, dass Klimaaktivisten sich ihr in den Weg stellen. Sie hat sich eine Dose Surströmming zugelegt, die sie im Auto deponiert hat.

Surströmming (FOTO: iStock/sebasnoo)

Bei Surströmming handelt es sich um eine schwedische Fischspeise, die durch Milchsäuregärung konserviert wird. Der Dosenfisch zählt zu den stinkendsten Lebensmitteln der Welt. Er verbreitet beim Öffnen der Dose einen intensiv fauligen und stinkenden Geruch. Es gibt zahlreiche Internet-User, die Videos hochgeladen haben, in denen sie die Dose öffnen. Kaum jemand schafft es dabei auch ein Stück Fisch zu probieren, bevor das Video endet oder sie sich vor der Kamera übergeben müssen.

Surströmming gegen Klimakleber

Mit einer Dose Surströmming hat sich TikTok Userin Corinna L. nun gegen Klimakleber abgesichert. Ihr Plan: sollte sie jemals auf Klimakleber stoßen, will sie die Dose öffnen und sie so weit weg stellen, dass kein Ökoaktivist sie erreichen kann. Aber so nah, dass sie sich von dem Geruch wahrscheinlich übergeben müssen. Das sollte, laut Corinna L., dabei helfen, die Aktivisten von der Fahrbahn zu scheuchen. Ob das wirklich legal ist, hat KOSMO bei der Polizei nachgefragt.

Stellungnahme der Polizei zu Surströmming

KOSMO fragte bei der Wiener Polizei nach, ob man rechtliche Konsequenzen zu erwarten hätte, wenn man im Zuge einer Straßenblockade eine Dose Surströmming öffnen würde.

Die Antwort: „Der liberale Rechtsstaat legt fest: Alle Menschen, die sich in Österreich aufhalten, dürfen alles tun, was ihnen nicht durch das Gesetz verboten ist. Eine Geruchsbelästigung ist, zumindest gemäß den Gesetzen welche die Polizei vollzieht, nicht strafbar. Ob das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch Passagen enthält, die eine Geruchsbelästigung unter Strafe stellt und dies somit zivilrechtlich klagbar wäre, kann ich Ihnen nicht sagen, liegt aber auch außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs. Ob durch derartige Vorgänge eine Versammlung auf strafbare Weise gestört werden könnte oder es dadurch zu verwaltungsrechtlichen Übertretungen kommt, wie zB einer Ordnungsstörung, ist im Einzelfall zu prüfen und kann pauschal nicht beantwortet werden.“