Frau verzweifelt: “Bin schwer krank, mein Mann wurde nach Serbien abgeschoben!”

Ständige Probleme mit dem Aufenthaltstitel machen der 31-jährigen Frau das Leben schwer.

Die Mutter von drei Kindern (12,4 und 2) kann aufgrund ihrer Panikattacken, katatonischen Anfälle und Probleme mit den Bandscheiben nicht arbeiten. Darum muss sie ihre Familie durch Notstandshilfe und Sozialleistungen versorgen. Und dann folgt schon das nächste Problem: Ihr Ehemann wurde letzte Woche festgenommen und zum zweiten Mal nach Serbien abgeschoben.

Ihr Gatte war jahrelang mit einem deutschen Aufenthaltstitel in der EU unterwegs. Bei einer Überprüfung stellten die österreichischen Behörden fest, dass sein Dokument schon längst abgelaufen ist. Somit war der Serbe illegal in Österreich. Weil der Familie keine genügende Geldmittel zur Verfügung stand, wurde ihm ein weiterer Verbleib in Österreich verwehrt. Er bekam ein fünfjähriges Aufenthaltsverbot und musste zurück nach Serbien. Der Mann wurde durch viele Verkehrsstrafen auffällig.

Mutter verzweifelt:

Seit 2021 kümmert sich die Mutter allein um ihre Kinder. “Ich konnte körperlich einfach nicht mehr. Daher ist mein Mann von Serbien gekommen, um kurz auf die Kinder aufzupassen.”, sagt die verzweifelte Frau.

“Einen Anwalt können wir uns nicht leisten und ich schaffe es gesundheitlich auch nicht mehr, alleine auf die Kinder aufzupassen”, setzt sie fort. “Ich muss jetzt meine 12-jährige Tochter aus erster Ehe zu ihrem Vater geben und die beiden Buben nach Serbien. Währenddessen ziehe ich wieder bei meinen Eltern ein und löse meinen Haushalt auf.”, so die 31-Jährige. Die Frau und ihre Söhne sind österreichische Staatsbürger, doch langfristig müssten sie ein neues Leben in Serbien anfangen.

Quelle: Heute-Artikel