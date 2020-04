Gemeinde in der Herzegowina ignoriert offiziellen Krisenstab

In Bosnien-Herzegowina gibt es manchmal Schwierigkeiten, die in anderen Ländern wohl unvorstellbar wären.

So boykottiert der Zivilstab der Gemeinde Prozor-Rama in der Herzegowina den offiziellen Stab des Herzegowinisch-Neretvanischen Kantons. Gestern hat der Stab die Entscheidung getroffen, die Beschlüsse des offiziellen Stabes zu missachten.



Quarantäne in Mostar abgelehnt

Konkret geht es darum, dass einige Personen aus der Gemeinde laut Entscheidung die Quarantäne in Mostar antreten hätten müssen. Der Beschluss wurde abgelehnt, da der Zivilstab der Gemeinde Prozor-Rama keine Infrastrukturen für Transporte hat. „Sie können mich auch gern verhaften, aber ich bin nicht bereit, unsere BürgerInnen in die Quarantäne nach Mostar zu schicken. Dort könnten sie sich noch anstecken“, so der Koordinator des Kirsenstabs der Gemeinde Jozo Ivančević.