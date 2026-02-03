Gift auf unseren Tellern? Verbotene Pestizide in Import-Lebensmitteln entdeckt

In der EU verbotene Pestizide gelangen über Importwaren zurück auf österreichische Teller. Dies geht aus einem aktuellen Report der Organisation Foodwatch hervor, der sich auf Monitoringdaten der EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) aus dem Jahr 2023 stützt.

Besonders problematisch: Lebensmittel aus Costa Rica, Kolumbien, Pakistan, Ecuador, China und Indien weisen häufig Rückstände von Substanzen auf, die in der EU als zu gefährlich eingestuft wurden. Verschärft wird die Situation durch den sogenannten Cocktail-Effekt, da zahlreiche Proben mehrere verbotene Wirkstoffe gleichzeitig enthielten. „Die Behörden bewerten Substanzen einzeln, verzehrt werden sie jedoch gemeinsam“, warnte Foodwatch-Chefin Indra Kley-Schöneich.

Bei einer Untersuchung von 907 konventionellen Lebensmittelproben aus Österreich stellte die EFSA besorgniserregende Ergebnisse fest. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung waren insbesondere Bananen, Birnen und Langkornreis stark belastet. Mehr als die Hälfte dieser Produkte wies mindestens ein in der EU nicht zugelassenes Pestizid auf. Alarmierend sei vor allem die Situation bei Bananen: Jede untersuchte Probe enthielt Pestizidrückstände, wobei in 84 Prozent der Fälle sogar verbotene Substanzen nachgewiesen wurden.

⇢ Verbotener Pestizid-Cocktail auf dem Teller: Bananen besonders belastet



Fragwürdige Exportpraxis

Die Umweltschutzorganisation kritisiert diesen „Pestizid-Bumerang“ scharf. Was die EU aus Sicherheitsgründen verboten hat, sollte nicht über Umwege wieder in den Handel gelangen dürfen. Auswertungen der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) belegen zudem eine fragwürdige Praxis: 2022 und 2023 wurde beispielsweise der in der EU verbotene Wirkstoff Bifenthrin aus Österreich nach Belarus und in die Ukraine exportiert. Gleichzeitig erlaubt die EU den Import von Lebensmitteln, die mit genau diesem Pestizid behandelt wurden, da weiterhin Rückstandshöchstwerte über der Nachweisgrenze gelten.

Forderungen an EU

Foodwatch hat eine Petition gestartet und fordert auf EU-Ebene konsequente Maßnahmen: sowohl ein Verbot der Produktion als auch des Exports von in der EU untersagten Pestiziden. Zusätzlich sollen die Rückstandshöchstwerte für diese Pflanzenschutzmittel auf die Nachweisgrenze gesenkt werden. Die Organisation warnt außerdem vor einer Aufweichung durch den „EU-Omnibus“: „Schutzstandards dürfen nicht weiter untergraben werden – ohne Ausnahmen und Übergangsregeln.“

Die EU selbst kündigte im Dezember vergangenen Jahres an, importierte Lebensmittel künftig strenger auf Rückstände besonders gefährlicher und in der Union verbotener Pestizide kontrollieren zu wollen.