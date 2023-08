Google droht mit Löschung von Gmail-Konten

Google hat eine große Löschaktion von inaktiven Konten angekündigt, die ab dem 1. Dezember 2023 umgesetzt wird. Der neue Inaktivitätszeitraum beträgt nunmehr zwei Jahre. Rückmeldungen und Maßnahmen zur Vermeidung der Löschung werden jedoch gewährt.

Google plant eine Löschaktion, die alle inaktiven Google-Konten betrifft. Ab dem 1. Dezember 2023 werden Gmail-Konten und andere Google-Kontoinhaber laut einer Benachrichtigung, die am Freitag an alle Nutzer verschickt wurde, mit einer neuen Inaktivitätsregel konfrontiert. Konten, die seit zwei Jahren keinerlei Nutzung aufweisen, werden mitsamt all ihrer Inhalte gelöscht.

Kontensicherheit

Diese Maßnahme, so behauptet Google, wird im Interesse der Kontensicherheit und des Schutzes vor unbefugtem Zugriff durchgeführt. Allerdings hat der Technologie-Gigant eine Art Sicherheitsnetz implementiert: Bevor die Konten und deren Inhalte endgültig gelöscht werden, sendet Google in den acht Monaten vor der Löschung mehrere Erinnerungs-E-Mails an die betreffende Adresse sowie an die der Kontowiederherstellung, sofern vorhanden.

Um zu verhindern, dass ein Google-Konto als inaktiv angesehen und folglich gelöscht wird, raten wir Nutzern, sich mindestens alle zwei Jahre anzumelden. Das Konto gilt auch als aktiv, wenn Nutzer eine E-Mail lesen, Google Drive benutzen oder ein Youtube-Video ansehen.

Google-Kontoinhaber können sich auf der offiziellen Google Support-Webseite weitere Informationen und Tipps zu ihrem Konto holen.