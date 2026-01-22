Google schockt mit frühem Launch – Pixel 10a kommt schon im März

Das Google Pixel 10a bleibt seiner Linie treu und setzt auf bewährte Designelemente statt optischer Neuerungen. Aktuelle Renderbilder zeigen ein Gehäuse, das dem Vorgängermodell Pixel 9a nahezu identisch ist.

Diese Kontinuität entspricht Googles typischem Entwicklungszyklus, bei dem die A-Serie nur in größeren Zeitabständen von zwei bis drei Jahren ein komplett neues Erscheinungsbild erhält. Die flach gestalteten Gehäuseseiten behalten die gewohnte Anordnung der Bedienelemente bei – Einschalttaste und Lautstärkeregler befinden sich weiterhin an der rechten Seite. Wer auf ein grundlegend überarbeitetes Design gehofft hatte, muss sich mit der bekannten, aber ergonomisch durchdachten Bauform im kompakten Format begnügen.

Technische Ausstattung

Im Inneren des Geräts arbeitet künftig eine weiterentwickelte Variante des Tensor-G4-Chips. Das Display misst unverändert 6,3 Zoll und unterstützt eine flüssige 120-Hz-Bildwiederholrate. Bei der Speicherausstattung setzt Google voraussichtlich erneut auf 8 GB Arbeitsspeicher, während der interne Speicher wahlweise 128 GB oder 256 GB umfasst. Die Akkukapazität bleibt mit 5.100 mAh auf dem Niveau des Vorgängers, dürfte jedoch dank des effizienteren Prozessors für längere Laufzeiten sorgen. Das Ladetempo fällt mit 23 Watt per Kabelverbindung weiterhin eher moderat aus.

Die Kameraausstattung zeigt sich ebenfalls ohne nennenswerte Veränderungen in den technischen Daten. Die Hauptkamera mit 48 Megapixeln und einer Blende von f/1.7 wird von einem 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv unterstützt. Google vertraut hier weiterhin auf seine ausgefeilte Bildverarbeitungssoftware anstatt auf neue Sensorhardware. Das Kameramodul auf der Rückseite bleibt bündig ins Gehäuse integriert und übernimmt nur dezent Designelemente der Premium-Modelle. Für alltägliche Fotografie bietet diese Konfiguration nach wie vor zuverlässige Ergebnisse im Mittelklassesegment.

Früher Marktstart

Der Verkaufsstart in Europa ist nach aktuellen Informationen bereits für den 5. März 2025 geplant. Damit verschiebt Google die Markteinführung deutlich nach vorne und erhöht den Konkurrenzdruck im Frühjahrsgeschäft. Preislich dürfte sich das neue Modell am Vorgänger orientieren. Das Pixel 10a richtet sich an Nutzer, die ein verlässliches Android-Smartphone ohne überflüssige Extras suchen.

In den nächsten Wochen werden vermutlich weitere Details zu Farbvarianten und möglichen Vorbestellerangeboten bekannt.