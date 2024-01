Großeinsatz: Billa-Filiale steht in Flammen

In der Nacht auf Mittwoch waren fünf Feuerwehren mit insgesamt 135 Mitgliedern damit beschäftigt, einen Brand in einer Supermarkt-Filiale in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) zu bekämpfen.

Die örtlichen Helfer berichteten auf Facebook, dass die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht wurden. Dies geschah mithilfe von zwei Drehleitern und mehreren Rohren, sowohl im Außen- als auch teilweise im Innenangriff unter schwerem Atemschutz. Die Nachlöscharbeiten würden „noch bis weit in den heutigen Tag andauern“.

Um Mitternacht wurde die FF Breitenfurt zu einem Brandeinsatz im Gewerbegebiet der Marktgemeinde alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Helfer stand die Filiale bereits in Vollbrand, und der Einsatzleiter erhöhte sofort die Alarmstufe.

Daraufhin wurden zusätzlich die FF Laab im Walde, Perchtoldsdorf, Kaltenleutgeben und Brunn am Gebirge alarmiert.

Aufgrund der tiefen Temperaturen von minus acht Grad gab das Bezirkskommando Mödling an, dass der Einsatz unter erschwerten Bedingungen stattfand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.