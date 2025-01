Jugendlicher Fahrer stürzt 10 Meter tief – Rettungskräfte im Großeinsatz!

Am Freitagvormittag ereignete sich auf einer Landesstraße im Gemeindegebiet von Breitenbach am Inn ein schwerer Verkehrsunfall, der die örtlichen Rettungskräfte forderte. Ein 17-jähriger Fahrer verlor bei winterlichen Fahrbedingungen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte das Auto über eine Böschung und kam schließlich zehn Meter tiefer zwischen zwei Bäumen zum Stillstand.

Schwierige Bergungsarbeiten

Die schwierige Lage des Fahrzeugs verlangte den Rettungsteams einiges ab. Nachdem der Fahrer zunächst vor Ort medizinisch erstversorgt wurde, musste er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden.

Umfangreicher Einsatz der Rettungskräfte

Der Einsatz erwies sich als logistische Herausforderung für die beteiligten Organisationen. Insgesamt 50 Mitglieder der Feuerwehren Breitenbach und Kundl waren im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und den verletzten Fahrer zu befreien. Zudem war ein Notarztteam für die medizinische Versorgung des jungen Fahrers vor Ort. Die Polizei sicherte die Unfallstelle mit zwei Streifen ab, um einen geordneten Ablauf der Rettungsmaßnahmen zu gewährleisten.