Grippewelle rollt an: Österreich im Fieber

In Österreich nimmt die Grippesaison spürbar Fahrt auf. Derzeit sind knapp 90.000 Menschen wegen grippaler Infekte oder einer echten Grippe krankgeschrieben. Schon vor den Weihnachtsfeiertagen war ein markanter Anstieg der Grippeaktivität zu verzeichnen. Experten prognostizieren aufgrund des Endes der Ferienzeit eine weitere Zunahme der Krankheitsfälle.

Erhöhte Influenzaviren-Aktivität in Europa

Dieses Phänomen beschränkt sich nicht nur auf Österreich. Europaweit wird eine verstärkte Aktivität des Influenzavirus registriert. Länder wie Irland, Norwegen und Frankreich berichten bereits von weitverbreiteten Grippeausbrüchen. Auch in Schweden, Ungarn, Griechenland, Malta und Bulgarien nimmt die regionale Virenaktivität zu. Der allgemeine Trend zeigt in Richtung steigender Erkrankungszahlen.

Laut dem Zentrum für Virologie der MedUni Wien hat sich die Anzahl der Influenzavirus-Nachweise in Österreich vervierfacht, was den offiziellen Beginn der Grippewelle im Land markiert.

Prävention und Unterschiede in den Krankheitsverläufen

Während grippale Infekte und Influenza ähnliche Symptome aufweisen können, unterscheiden sie sich vor allem in Bezug auf die Dauer und Schwere des Krankheitsverlaufs. Ein grippaler Infekt klingt meist innerhalb einer Woche ab. Dagegen kann eine echte Grippe mehrere Wochen in Anspruch nehmen und in schweren Fällen sogar einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen.

Die derzeit dominierenden Virenstämme Influenza A(H1N1)pdm09 und Influenza B decken sich mit den Stämmen der aktuellen Grippeimpfung. Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), betont die hohe Wirksamkeit des Impfstoffs in dieser Saison, da die meisten zirkulierenden Viren mit den Impfstämmen übereinstimmen.

In Österreich wird die Grippeimpfung kostenlos angeboten, insbesondere empfohlen für ältere Menschen ab 60 Jahren, Schwangere, Personen mit chronischen Erkrankungen und Kinder. Interessierte können Impftermine über die Gesundheitshotline 1450 oder online über impfservice.wien buchen. Im TownTown Impfzentrum sind auch Kombinationsimpfungen gegen Influenza und COVID-19 möglich. Neben der Impfung sind regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren wichtige Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Grippe.