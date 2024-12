Großeinsatz: Mann lag hilflos in Bachbett (FOTOS)

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es in Pöllau bei Hartberg, einem malerischen Ort in der Oststeiermark, zu einem besorgniserregenden Unfall.

Ein Mann war in ein Bachbett im Ortsteil Obersaifen gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dieser misslichen Lage befreien.

Notrufeinsatz bei eisigen Temperaturen

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar. Der Notruf ging um 3 Uhr nachts beim Roten Kreuz ein, woraufhin die Rettungskräfte sofort zum Unfallort eilten. Um 3.32 Uhr wurde dann auch die Freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung herangezogen.

Schnelle Hilfe am Unfallort

Glück im Unglück: Der Mann landete nicht direkt im Wasser, was die Gefahr einer ernsthaften Unterkühlung verringert hat. Vor Ort leisteten die Einsatzkräfte wertvolle Hilfe, wobei ein Großaufgebot aus 32 Feuerwehrleuten die Szenerie ausleuchtete.

Der Feuerwehrarzt und -sanitäter arbeiteten eng mit dem Roten Kreuz zusammen, um den Verunglückten zu versorgen.Letztendlich konnte der Mann mittels Korbtrage gerettet und an einen Notarzt übergeben werden. Über die Art und das Ausmaß seiner Verletzungen liegen bisher keine genauen Informationen vor.