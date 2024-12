36-Jähriger beschimpft und bewusstlos geprügelt

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 36-jähriger in Graz lebender Bosnier am Jakominiplatz schwer verletzt. Bei dem Vorfall, der gegen 6 Uhr stattfand, geriet der Mann zuerst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer unbekannten Person, die nach kurzer Zeit in körperliche Gewalt umschlug.

Auseinandersetzung

Der Vorfall ereignete sich, als der 36-Jährige mit seiner Ex-Freundin auf dem Heimweg war. Der Angreifer, dessen Identität bisher unbekannt ist, attackierte den Bosnier zunächst verbal und trat ihn anschließend. Der verletzte Mann setzte zur Verfolgung des Täters an, um ihn zur Rede zu stellen. Dabei eskalierte die Situation weiter: Der Unbekannte schlug dem Mann ins Gesicht, woraufhin dieser bewusstlos wurde.

Versorgung und polizeiliche Ermittlungen

Ein Notarzt wurde umgehend alarmiert und der Verletzte mit unbestimmten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Graz gebracht. Die Polizei leitete umgehend eine Ermittlung ein, um den Täter zu identifizieren. Zeugen des Zwischenfalls werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden, um den Sachverhalt aufzuklären und den Angreifer zu finden.

Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Jeder, der Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.